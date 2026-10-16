Agenția de Cadastru anunță o înjumătățire a vânzărilor imobiliare în perioada iulie-septembrie. Unde au fost cele mai multe tranzacții

Peste 108.000 de imobile au fost vândute la nivel naţional în perioada iulie - septembrie, mai puţine cu 66.000 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În acest interval, Agenția de Cadastru a fost victima unui atac cibernetic, care a dus la amânarea a numeroase tranzacții imobiliare.

Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în perioada iulie - septembrie, la nivelul întregii ţări au fost vândute 108.437 de imobile, relatează Agerpres.

Numărul caselor, terenurilor şi apartamentelor care au făcut obiectul tranzacţiilor este cu 66.269 mai mic faţă de cel înregistrat în perioada similară a anului 2025, când au fost vândute 174.706 imobile.

În perioada iulie - septembrie, cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în Bucureşti - 20.298, Timiş - 7.517 şi Ilfov - 7.231.

Judeţele cu cele mai puţine imobile vândute sunt Teleorman - 56, Vrancea - 557 şi Covasna - 606.

În ceea ce priveşte reşedinţele de judeţ, cele mai multe tranzacţii imobiliare au avut loc în Timişoara - 3.456, Constanţa - 2.387 şi Iaşi - 1.999, iar cele mai puţine în Alexandria - 23, Slatina - 106 şi Călăraşi - 115.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 1.418 operaţiuni de înscriere şi recepţie a bunurilor viitoare. Aceste noi operaţiuni au rezultat din înscrierile efectuate în baza Legii nr. 207/2025, al cărei scop este asigurarea transparenţei şi siguranţei juridice a promisiunilor de vânzare-cumpărare pentru locuinţele care urmează să fie construite. Cele mai multe cereri de înscriere şi recepţie a bunurilor viitoare au fost înregistrate în Ilfov - 284, Bucureşti - 269 şi Iaşi 174, arată comunicatul.

Numărul ipotecilor, la nivel naţional, a fost de 69.206, cu 26.582 mai mic faţă de perioada similară a anului 2025.

Cele mai multe operaţiuni de acest gen au fost înregistrate în Bucureşti - 11.604, Timiş - 6.038 şi Ilfov - 5.829.

La polul opus se află judeţele Harghita - 160, Gorj - 224 şi Caraş-Severin - 268.

Judeţele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole, în perioada iulie - septembrie, sunt Timiş - 1.267, Buzău - 932 şi Dolj - 887.

ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic masiv de tip ransomware, declanșat pe 14 iulie 2026. Incidentul a criptat și șters o parte din infrastructura de virtualizare a instituției, ducând la oprirea completă a aplicației e-Terra, a sistemelor de e-mail și a eliberării extraselor de carte funciară.

Atacul a provocat un blocaj sever pe piața imobiliară din România, tranzacțiile fiind sistate sau amânate săptămâni la rând din cauza imposibilității accesării datelor oficiale.

Platforma e-Terra a fost repornită etapizat abia din 11 august 2026.

Editor : M.B.