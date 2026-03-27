Live TV

Agenția japoneză JCR a menținut ratingul României la BBB și a îmbunătățit perspectiva la stabilă. Ce înseamnă pentru investitori

Data publicării:
bancnote de dolari si euro
Foto: GettyImages
Din articol
Ce este agenția JCR și de ce contează Creștere economică modestă, dar cu perspective de revenire

România rămâne în categoria țărilor considerate sigure pentru investiții, după ce agenția japoneză JCR (Japan Credit Rating Agency) a reconfirmat ratingul la BBB (valută) și BBB+ (monedă locală) și a îmbunătățit perspectiva la „stabilă”, în contextul măsurilor de reducere a deficitului bugetar.

 Evaluarea este importantă întrucât confirmă menținerea României în categoria „investment grade”, ceea ce permite statului să se împrumute mai ușor și, de regulă, la costuri mai mici pe piețele internaționale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că decizia reflectă rezultatele măsurilor adoptate în 2025 pentru echilibrarea finanțelor publice.

„Anunțul JCR este unul îmbucurător și demonstrează încă o dată că măsurile necesare adoptate în anul 2025 pentru a echilibra finanțele publice și pentru a reduce deficitul bugetar sunt în conformitate cu angajamentele asumate de țara noastră pe termen mediu. Totodată, comunicatul agenției reprezintă și un mesaj de încredere pentru investitorii japonezi, în condițiile în care România, prin Ministerul Finanțelor, intenționează să fie un emitent frecvent pe piața de obligațiuni Samurai din Japonia, pentru diversificarea bazei investiționale”, a declarat ministrul, potrivit unui comunicat de presă. 

Ce este agenția JCR și de ce contează

Japan Credit Rating Agency (JCR) este o agenție de rating care evaluează capacitatea statelor și companiilor de a-și plăti datoriile. Astfel de evaluări sunt urmărite de investitori atunci când decid dacă finanțează o țară.

Deși este mai puțin cunoscută decât marile agenții internaționale, JCR are o influență importantă în special pe piața asiatică. Pentru România, acest lucru este relevant în contextul în care statul vrea să atragă finanțare din Japonia, inclusiv prin emiterea de obligațiuni Samurai.

Raportul JCR arată că măsurile fiscale implementate în 2025 au pus deficitul bugetar pe o traiectorie descendentă. Acesta s-a redus de la 8,7% din PIB în 2024 la 7,7% în 2025.

Pentru 2026, deficitul este estimat să scadă la 6,2% din PIB, pe fondul unor măsuri precum taxarea dividendelor, controlul cheltuielilor salariale și înghețarea unor beneficii sociale.

Datoria publică a ajuns la 59,6% din PIB la finalul anului 2025, însă agenția estimează că aceasta se va stabiliza pe măsură ce deficitul continuă să scadă, rămânând la un nivel relativ redus comparativ cu alte state cu rating similar.

Creștere economică modestă, dar cu perspective de revenire

Economia României a încetinit în 2025, când creșterea economică a fost de 0,7%, pe fondul inflației și al scăderii consumului privat.

Pentru 2026, JCR estimează o ușoară revenire, până la aproximativ 1%, susținută de investițiile finanțate prin Facilitatea de Redresare și Reziliență (RRF), dar și de o îmbunătățire a exporturilor nete.

Pe termen mediu, economia ar putea reveni spre o creștere de aproximativ 2%, pe măsură ce efectele măsurilor de ajustare fiscală vor fi absorbite.

Agenția a subliniat importanța legăturii dintre finanțarea europeană și reformele interne. Progresul în îndeplinirea jaloanelor necesare pentru accesarea fondurilor europene este considerat esențial pentru redresarea consumului și pentru revenirea creșterii economice.

În același timp, pentru consolidarea fiscală, guvernul trebuie să mențină creșterea cheltuielilor nete în limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene.

Vezi documentul aici

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

