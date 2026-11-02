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„20 de euro pentru fiecare porc crescut în gospodărie”. Tanczos Barna anunță ajutoare pentru crescători (proiect)

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Foto: Getty Images
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Senatul a adoptat luni o propunere legislativă pentru sprijinirea gospodăriilor şi fermelor comerciale mici în prevenirea răspândirii pestei porcine africane, a anunţat senatorul UDMR Tanczos Barna, inițiatorul proiectului. Documentul merge la Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

„20 de euro pentru fiecare porc crescut în gospodărie! Senatul a adoptat astăzi propunerea legislativă pe care am iniţiat-o pentru a sprijini gospodăriile şi fermele comerciale mici în prevenirea răspândirii pestei porcine africane. Sprijinul le-ar ajuta să respecte regulile de biosecuritate, să-şi crească animalele în condiţii mai sigure şi să îşi protejeze munca”, a anunţat Tanczos Barna luni, într-un mesaj pe Facebook.

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Potrivit senatorului UDMR, propunerea legislativă prevede un sprijin de 20 de euro/cap porcină.

De asemenea, gospodăriile ar putea solicita sprijin pentru cel mult cinci porci, iar exploataţiile de porcine înregistrate sanitar-veterinar, pentru cel mult 50 de porci.

„Acordarea sprijinului este condiţionată de înregistrarea animalelor şi a exploataţiei, precum şi de respectarea normelor de biosecuritate. Respectarea acestor norme trebuie confirmată printr-un control veterinar”, a mai arătat Tanczos Barna.

„Următorul pas este ca şi Camera Deputaţilor să adopte cât mai curând propunerea legislativă. În baza acesteia, Guvernul va trebui să asigure finanţarea în bugetul de anul viitor şi să pună sprijinul la dispoziţia crescătorilor”, potrivit fostului ministru al Agriculturii.

Editor : B.P.

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