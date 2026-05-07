A început campania de irigații, un moment așteptat cu nerăbdare de fermieri. Chiar dacă există mai multă rezervă de apă în sol în comparație cu anii trecuți, agricultorii spun că, fără irigații, culturile riscă să fie compromise. În Galați, de exemplu, sistemele de irigații acoperă mai puțin de jumătate din terenul agricol din județ. „Seceta este deja instalată”, spun, cu amărăciune, agricultorii din zonă.

„Avem culturile de ceapă și verificăm cum arată ea. Deocamdată arată bine ca și cultură, dar îi trebuie obligatoriu apă”, spune Ovidiu Tănăsache.

Ovidiu lucrează pe aproape 400 de hectare de teren agricol, pe care cultivă cartofi, ceapă și morcovi.

„Seceta este deja instalată. După cum deja ați văzut, grâul suferă de apă. Este pământul foarte uscat”, completează fermierul.

În ultimele 7 luni, în județul Galați, s-au acumulat doar 350 de litri de apă pe metrul pătrat, din ploi și ninsori. Cantitatea nu este suficientă pentru a pune capăt secetei ce afectează de mulți ani județul. Irigațiile sunt obligatorii, dar costă tot mai mult, din cauza scumpirii motorinei.

„Costurile cu energia și cu motorina pentru irigații sunt mult mai mari decât în anii anteriori. Nu neapărat cheltuielile pe care le vor realiza cu irigatul se vor găsi, cumva, în profit, la sfârșit, în momentul în care recoltăm”, e de părere Daniel Ciuhureanu, fermier.

Sistemele de irigații acoperă mai puțin de jumătate din terenul agricol din județ.

„Am pregătit peste 15 mii de hectare pe întreaga suprafață a județului nostru, ceea ce reprezintă aproximativ 38% din suprafața totală agricolă”, explică directorul Agenției Naționale de Îmbunătăţiri Funciare Galați, Sorin Pîrvu.

„În acest an, suprafața pregătită pentru irigații este cu 5.000 de hectare mai mare, comparativ cu cea de anul trecut”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

În total, în județul Galați sunt exploatate aproximativ 300 de mii de hectare de teren agricol.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia