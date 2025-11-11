Live TV

Acord provizoriu în UE pentru sectorul agricol. Fermierii ar putea economisi până la 1,6 miliarde de euro pe an

Data publicării:
Farm workers plant celery, Ely, Cambridgeshire, UK - 17 Apr 2020
Acordul menţine propunerea Comisiei Europene de a le permite statelor membre să livreze plăţi de criză către fermierii activi care sunt afectaţi de dezastre. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Sprijin financiar și plăți de criză pentru agricultori Cum a fost primit acordul la nivel european

Negociatorii Parlamentului European și ai președinției daneze a Consiliului UE au ajuns la un acord provizoriu pentru simplificarea Politicii Agricole Comune, măsuri care ar reduce semnificativ birocrația și ar sprijini fermierii, inclusiv pe cei mici. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, fermierii ar putea economisi anual până la 1,6 miliarde de euro, iar administrațiile statelor membre peste 200 de milioane de euro.

Negociatorii Parlamentului European şi ai preşedinţiei daneze a Consiliului Uniunii Europene au ajuns luni seară la un acord provizoriu privitor la simplificarea politicii agricole comune (PAC), cu obiectivul de a spori competitivitatea agriculturii europene prin sprijinirea fermierilor, inclusiv a micilor fermieri, prin încurajarea inovaţiei şi stimularea productivităţii, arată un comunicat al Consiliului UE.

Aceste măsuri de simplificare ar putea conduce la reduceri semnificative ale costurilor administrative atât pentru fermieri, cât şi pentru administraţiile naţionale. Potrivit evaluării iniţiale realizate de Comisia Europeană, măsurile ar putea conduce la economii anuale de până la 1,6 miliarde de euro pentru fermieri şi de peste 200 de milioane de euro pentru administraţiile statelor membre.

Sprijin financiar și plăți de criză pentru agricultori

Acordul convenit luni menţine viziunea generală a propunerii Comisiei Europene pentru sprijinirea eliminării poverii administrative pentru fermieri şi administraţii, pentru creşterea plăţilor către micii fermieri şi pentru simplificarea regulilor privind condiţionalitatea, în special pentru fermele organice.

De asemenea, acordul menţine propunerea Comisiei Europene de a le permite statelor membre să livreze plăţi de criză către fermierii activi care sunt afectaţi de dezastre naturale, evenimente climatice nefavorabile sau evenimente cu urmări catastrofice. Astfel de plăţi vor garanta continuitatea activităţii agricole a fermierilor afectaţi.

Mai mult, acordul provizoriu îmbunătăţeşte mai multe elemente ale propunerii executivului UE:

  • flexibilitatea pentru statele membre de a decide în ce măsură fermele organice parţial ar putea fi luate în considerare pentru a îndeplini anumite standarde de mediu (aşa-numitele GAEC, condiţii agricole şi de mediu bune);
  • posibilitatea ca fermierii să beneficieze de instrumente de gestionare a riscurilor;
  • creşterea ratei procentuale pentru plăţi directe avansate.

Cum a fost primit acordul la nivel european

Acordul provizoriu urmează să fie confirmat de Consiliul şi de Parlamentul European înainte ca actul juridic să fie adoptat oficial de co-legislatori.

Preşedinţia Consiliului UE a salutat acordul. „Astăzi am făcut un pas mare pentru a ne ţine promisiunea de a simplifica regulile agricole în Uniunea Europeană. Este important ca agricultura să fie făcută mai uşor în Europa pentru că aceasta contribuie la creşterea şi consolidarea industriei agricole, sporind competitivitatea sectorului în Europa”, a declarat ministrul danez pentru Marie Bjerre.

La rândul său, ministrul danez al agriculturii, Jacob Jensen, a spus că acordul „constituie un pas important în direcţia simplificării politicii agricole comune”. În opinia sa, acordul contribuie la creşterea competitivităţii fermierilor europeni şi sporirea flexibilităţii statelor membre în implementarea cerinţelor pentru o agricultură ecologică.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident
1
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
2
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
diana buzoianu la o sedinta
4
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
5
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Digi Sport
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana-gheorghiu-carmen-uscatu
Carmen Uscatu, cofondatoarea Dăruiește Viață, crede că numirea Oanei...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu, după acuzațiile de incompatibilitate: „Sunt...
MiG-31k
Reacția ironică a MAE după ce serviciile secrete ale lui Putin au...
sediul Curtea Europeană de Justiție
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile...
Ultimele știri
Creștere uriașă a numărului de refugiați ucraineni în UE după relaxarea regulilor pentru bărbații între 18 și 22 de ani
Atenţionare pentru românii care vor să călătorească în Italia. Anunțul MAE
Președintele Nicușor Dan cheamă liderii Coaliției și reprezentanții din Justiție la Cotroceni pentru pensiile magistraților (surse)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0972251425
„Sunteţi cei mai buni elevi din clasa mea". Republica Moldova, exemplu în procesul de aderare la UE, anunță comisarul european
European Commission President Ursula von der Leyen
UE ia în considerare utilizarea activelor rusești sau chiar împrumuturi pentru a finanța Kievul. Rusia amenință cu un „răspuns dureros”
carbon hub 1280x720px
(P) Proiectul Holcim România de captare și stocare a carbonului primește sprijin UE, marcând o etapă istorică pentru industrie
volodimir zelenski
Când va fi gata al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Volodimir Zelenski: „Vor fi noutăți”
Serghei Lavrov
Lavrov: „Nimeni nu pune la îndoială integritatea Rusiei”. Ce spune despre planurile UE de a da Ucrainei miliarde din activele rusești
Partenerii noștri
Pe Roz
Meghan Markle, din nou pe platourile de filmare. Ducesa a glumit că e „ruginită”, dar toți spun că „repetase...
Cancan
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte...
Adevărul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Playtech
Ce faci dacă cineva te agresează verbal în România. Consecințele legale ale agresiunii doar din cuvinte și...
Digi FM
Primar din Argeș, reacție după ce i-a dăruit fiicei un bolid de zeci de mii de euro: „Am o singură fetiță, nu...
Digi Sport
"Ministra Fericirii" din tenis a anunțat că este însărcinată și ia o pauză
Pro FM
Lavinia Pîrva, anunțul care i-a surprins complet pe fani: „Nu e un nou început, e o continuare mai conștientă”
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
Pista de biciclete în satul cu zece oameni, înconjurat de lupi și urși. Traseul spectaculos din creierii...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.400.000 pensionari. „Banii sunt la bănci”. Când intră pensia pe card
Digi FM
Prințul William, adevărul despre cum le-a spus copiilor că mama lor are cancer: „Ascunderea lucrurilor nu...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Daniel Craig într-o comedie romantică? În ce condiții ar juca un astfel de rol. Regizorul Rian Johnson: „O...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...