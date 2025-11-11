Acord provizoriu în UE pentru sectorul agricol. Fermierii ar putea economisi până la 1,6 miliarde de euro pe an

Negociatorii Parlamentului European și ai președinției daneze a Consiliului UE au ajuns la un acord provizoriu pentru simplificarea Politicii Agricole Comune, măsuri care ar reduce semnificativ birocrația și ar sprijini fermierii, inclusiv pe cei mici. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, fermierii ar putea economisi anual până la 1,6 miliarde de euro, iar administrațiile statelor membre peste 200 de milioane de euro.

Negociatorii Parlamentului European şi ai preşedinţiei daneze a Consiliului Uniunii Europene au ajuns luni seară la un acord provizoriu privitor la simplificarea politicii agricole comune (PAC), cu obiectivul de a spori competitivitatea agriculturii europene prin sprijinirea fermierilor, inclusiv a micilor fermieri, prin încurajarea inovaţiei şi stimularea productivităţii, arată un comunicat al Consiliului UE.

Aceste măsuri de simplificare ar putea conduce la reduceri semnificative ale costurilor administrative atât pentru fermieri, cât şi pentru administraţiile naţionale. Potrivit evaluării iniţiale realizate de Comisia Europeană, măsurile ar putea conduce la economii anuale de până la 1,6 miliarde de euro pentru fermieri şi de peste 200 de milioane de euro pentru administraţiile statelor membre.

Sprijin financiar și plăți de criză pentru agricultori

Acordul convenit luni menţine viziunea generală a propunerii Comisiei Europene pentru sprijinirea eliminării poverii administrative pentru fermieri şi administraţii, pentru creşterea plăţilor către micii fermieri şi pentru simplificarea regulilor privind condiţionalitatea, în special pentru fermele organice.

De asemenea, acordul menţine propunerea Comisiei Europene de a le permite statelor membre să livreze plăţi de criză către fermierii activi care sunt afectaţi de dezastre naturale, evenimente climatice nefavorabile sau evenimente cu urmări catastrofice. Astfel de plăţi vor garanta continuitatea activităţii agricole a fermierilor afectaţi.

Mai mult, acordul provizoriu îmbunătăţeşte mai multe elemente ale propunerii executivului UE:

flexibilitatea pentru statele membre de a decide în ce măsură fermele organice parţial ar putea fi luate în considerare pentru a îndeplini anumite standarde de mediu (aşa-numitele GAEC, condiţii agricole şi de mediu bune);

posibilitatea ca fermierii să beneficieze de instrumente de gestionare a riscurilor;

creşterea ratei procentuale pentru plăţi directe avansate.

Cum a fost primit acordul la nivel european

Acordul provizoriu urmează să fie confirmat de Consiliul şi de Parlamentul European înainte ca actul juridic să fie adoptat oficial de co-legislatori.

Preşedinţia Consiliului UE a salutat acordul. „Astăzi am făcut un pas mare pentru a ne ţine promisiunea de a simplifica regulile agricole în Uniunea Europeană. Este important ca agricultura să fie făcută mai uşor în Europa pentru că aceasta contribuie la creşterea şi consolidarea industriei agricole, sporind competitivitatea sectorului în Europa”, a declarat ministrul danez pentru Marie Bjerre.

La rândul său, ministrul danez al agriculturii, Jacob Jensen, a spus că acordul „constituie un pas important în direcţia simplificării politicii agricole comune”. În opinia sa, acordul contribuie la creşterea competitivităţii fermierilor europeni şi sporirea flexibilităţii statelor membre în implementarea cerinţelor pentru o agricultură ecologică.

Editor : M.I.