Adrian Oros: România își susține în continuare proiectul cu irigațiile, sunt convins că o să obținem cele 2,5 miliarde de euro din PNRR

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat, joi, la Digi24 că a aflat de observațiile pe care Comisia Europeană le are în legătură cu fondurile pentru irigații cuprinse în Planul Național pentru Redresare și Reziliență, dar România își susține în continuare acest proiect la Bruxelles.

Vicepremierul Dan Barna a spus miercuri seara că, după discuțiile ministrului fondurilor europene Cristian Ghinea de la Bruxelles, Comisia Europeană a cerut modificări la PNRR, apreciind, de pildă, că irigațiile nu reprezintă o reformă care ajută la „rezilienţă după COVID”.

„Noi ne susținem proiecte în continuare, preluăm observațiile, aducem precizări. Eu sunt în continuare convins că trebuie să avem un proiect de țară privind strategia de gestionare a apei și că acest lucru se poate finanța și prin PNRR, este vital, la fel cum este vital să avem investiții în educație, sănătate, infrastructură. În continuare, vom merge în fața Comisiei cu precizări tehnice. Dacă lucrurile contribuie la obiectivele de climă - eu sunt convins că da, dacă are impact asupra corpurilor de apă - avem deja studii, am trimis precizări, dacă nu prejudiciază mediul - deci la toate aceste observații pe care Comisia le face noi avem răspunsuri pentru ele. Am propus să le trimitem și un proiect-tip, ca să vadă în ce fel influențează sau nu influențează mediul aceste lucrări. Am precizat Comisiei că nu dorim să facem lucrări în plus, deocamdată dorim să reparăm, să reabilităm toată infrastructura de irigații, astfel încât să putem transporta și utiliza apa cât mai eficient și cât mai ieftin, cu consum de apă mai mic și cu consum de energie mai mic și consum de energie verde. Adică noi chiar am scris niște proiecte care se pliază foarte bine pe cerințele Comisiei și ne vom susține în continuare cauza”, a explicat la Digi24 ministrul agriculturii, Adrian Oros.

La rândul său, ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, a explicat la Digi24 că este vorba despre o primă variantă a PNRR, unde era o alocare mai mare pentru irigații, dar discuțiile continuă, inclusiv pe acest subiect. „Nimic nu este oficial. Nu sunt singurele domenii pe care Comisia a avut observații. Nu vă mai pot spune pe ce, pentru că suntem într-o negociere”, a declarat ministrul Ghinea. Acesta spune că varianta finală a planului ar putea fi trimisă până pe 30 aprilie.

Ministrul Adrian Oros a precizat că în prima variantă trimisă Comisiei Europene, strict pentru irigații era prevăzută suma de 2,5 miliarde de euro, dar planul are în vedere infrastructura de irigații, dar și cea pentru desecare-drenaj, precum și lucrări pentru a preveni eroziunea solului și a deșertificării, într-un proiect comun cu Ministerul Mediului, ce prevede înverziri și împăduriri în special în aceste zone.

Întrebat dacă, în urma negocierilor cu Bruxelles-ul, acești 2,5 miliarde de euro se reduc sau chiar dispar, de unde vor fi luați banii necesari pentru refacerea sistemului de irigații (ministrul vorbea anul trecut că ar fi nevoie de 6 miliarde de euro - n.r.), Adrian Oros s-a declarat convins că nu vor „dispărea” cele 2,5 miliarde de euro. „Anul trecut eram puține ministere care discutam despre PNRR. Între timp, în decembrie, s-a schimbat și abordarea Comisiei. Au apărut foarte multe ministere cu proiecte proprii și s-a diminuat suma proporțional. Dar eu sunt convins că cele 2,5 miliarde o să le obținem, pentru că vom face totul ca să le obținem. Trebuie să avem o decizie politică asumată, în consens”, a punctat ministrul agriculturii.

