Seceta din ultimii ani a produs pagube majore în agricultură, iar în viitor, spun specialiștii, recoltele de fructe și legume ar putea să scadă chiar și cu 30%. În aceste condiții, succesul fermierilor va depinde de soiuri rezistente la secetă, dar și de investițiile în irigații. La nivel național, 7,5 milioane de hectare riscă deșertificarea.

Anii secetoși sunt un adevărat pericol pentru recolte. Spre exemplu, în Oltenia, producția de grâu și fructe ar putea să scadă chiar și cu 30%, în următorii ani. Probleme sunt și la recoltele de porumb și floarea-soarelui.

„Cu privire la instalarea fenomenului de secetă pedologică, din verificările efectuate de colegii mei în teren, suprafața afectată e preponderent de porumb și floarea-soarelui a fost cea mai mare. Porumbul, care a fost afectat în proporție de 100%, și floarea-soarelui, în proporție de 70 și până la 100%. La porumb avem 23.338 de hectare, în condițiile în care, anul trecut, am avut peste 66 de mii de hectare afectate”, spune Sorin Agapie, directorul Direcției Agricole Dolj.

„După cum am observat, în ultimii doi ani, producțiile au fost foarte mici, mai ales culturile care s-au înființat în primăvara, adică floarea-soarelui și porumbul. Pentru acestea ar trebui investit mai mult în cercetare, pentru a se obține hibrizi care să reziste la secetă și ar trebui să se investească și în irigații”, e de părere Claudia Dunăreanu, directorul Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Șimnic.

„Producția în legumicultură a scăzut foarte mult din cauza secetei, din următorul motiv: când este secetă, dăunătorii se înmulțesc foarte mult”, explică un legumicultor din Oltenia.

Specialiștii avertizează: schimbările climatice vor afecta agricultura.

„Pe viitor, ne așteptăm la o variabilitate climatică, adică la veri cu zile călduroase alternând cu cele mai reci. Apoi, zile cu cantități însemnate de precipitații, urmate de mai multe zile cu secetă și tot așa”, spune climatologul Adriana Băcescu.

La nivel național, peste 11 milioane de hectare sunt expuse aridizării, iar șapte milioane riscă deșertificarea. Zonele afectate sunt Dobrogea, sudul Câmpiei Române și Moldova.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia