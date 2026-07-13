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Video Agricultură la mila vremii. Cu ce au înlocuit fermierii din vestul țării culturile de cereale, în lipsa sistemelor de irigații

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fermier in camp
În total, în România, peste șapte milioane de hectare de teren agricol funcționează fără irigații. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Peste șapte milioane de hectare de teren agricol din România funcționează fără irigații, la mila vremii. În județul Arad, mai puțin de 2% din suprafața cultivată este irigată, așa că, în ultimi ani, tot mai mulți dintre agricultori au înlocuit culturile de cereale cu păduri. Prin comparație, peste graniță, fermierii din Ungaria au investit în sisteme de irigații, pe care le alimentează cu apă cumpărată, în mod paradoxal, din România.

„Un grâu aproape complet distrus... Avem o grămadă de plante care nu au nici măcar un bob în spic”, spune cu amărăciune Milan Kelo, agricultor român.

Fermierii din Arad au pierderi uriașe din cauza secetei pedologice.

„Recolta la grâu în zona noastră este între o tonă și două. Dacă era irigat, cu siguranță ajungea la 8,5 - 0 tone pe hectar”, este de părere Milan Kelo.

În lipsa sistemelor de irigații, mulți au renunțat la unele culturi.

„Pe acest teren, în urma cu trei ani de zile, încă cultivam cereale, respectiv porumb. Având în vedere presiunea climatică și lipsa irigatiilor, pe această zonă am hotărât să împădurim”, povestește fermierul.

În județul Arad, din 23 de mii de hectare de teren agricol, doar 400 au sisteme de irigații.

„Singurele investiții care s-au făcut au fost de la fermieri, din fonduri europene”, spune prefectul județului Arad, Mihai Pașca.

„Cine nu va avea sisteme irigabile, nu va mai putea face agricultură pe anumite zone din județul nostru”, e de părere Morariu Dan, consilier Direcția Agricolă Arad.

La câteva zeci de kilometri distanță, peste graniță, fermierii din Ungaria au investit în sisteme de irigații, pe care le alimentează cu apă cumpărată din România.

„În acest an, luând 2026 ca exemplu, producția la neirigat a fost între 3,1 și 3,9 tone pe hectar. Rotunjit, între 3 și 4 tone. În schimb, cantitatea de producție obținută pe terenurile irigate a fost în jur de 7,7 tone pe hectar”, spune un fermier din zona Csongrád-Csanád, Ungaria.

„Acordăm atenție sporită stării stațiilor de pompare și a echipamentelor folosite, pentru că sunt elementele primare ale unei funcționări în siguranță, iar canalele utilizate sunt întreținute de mai multe ori în perioada de folosință”, explică Péter Kozák, directorul Direcției Apelor din Regiunea Tisei Inferioare.

În total, în România, peste șapte milioane de hectare de teren agricol funcționează fără irigații.

operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia

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