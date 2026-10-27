Ajutoarele naționale tranzitorii pentru fermieri ar putea fi acordate și după 2027. Anunțul Ministerului Agriculturii

Ajutoarele naționale tranzitorii (ANT) pentru fermieri ar putea fi acordate și după 2027, după ce Președinția Consiliului Uniunii Europene a acceptat solicitarea României de a include continuarea acestui sprijin în proiectul viitoarei Politici Agricole Comune (PAC), a anunțat marți Ministerul Agriculturii. România a cerut, de asemenea, ca plafonarea și reducerea progresivă a plăților pe suprafață să rămână opționale.

Decizia de a include prevederile privind ANT în textul de compromis al regulamentului a fost luată în cadrul negocierilor de la Consiliul Agricultură și Pescuit (AgriFish), desfășurat în perioada 26-27 octombrie, la Luxemburg, la care participă ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu.

Continuarea acestor ajutoare reprezintă principala prioritate a României în negocierile privind Politica Agricolă Comună pentru perioada de după 2027. Ministrul a solicitat introducerea explicită a acestui sprijin în regulament și a precizat că menținerea prevederii este o condiție esențială pentru ca România să susțină poziția Consiliului asupra propunerii.

„Am cerut ca fermierii români să poată beneficia în continuare de ajutoarele naționale tranzitorii și după 2027. Am insistat ca această posibilitate să fie prevăzută în regulament, iar acceptul Președinției Consiliului UE este un rezultat important pentru România. Fermierii au nevoie să știe pe ce sprijin se pot baza pentru a-și continua activitatea și investițiile. Vom urmări ca prevederile privind ANT să fie păstrate în forma finală a regulamentului și vom susține în continuare o finanțare a agriculturii care să răspundă nevoilor din ferme”, a declarat Florin-Ionuț Barbu, potrivit comunicatului MADR.

Ajutoarele naționale tranzitorii sunt forme de sprijin finanțate de la bugetul național și acordate fermierilor în cadrul regulilor Politicii Agricole Comune. Includerea lor în textul de compromis reprezintă un pas în negocierile europene, însă continuarea plăților după 2027 depinde de adoptarea formei finale a regulamentului.

Ce alte măsuri a solicitat România pentru fermieri

În cadrul discuțiilor de la Luxemburg, ministrul Agriculturii a cerut o finanțare adecvată a Politicii Agricole Comune pentru perioada 2028-2034 și continuarea eforturilor de reducere a diferențelor dintre subvențiile acordate fermierilor din statele membre ale Uniunii Europene.

România a solicitat și ca plafonarea și reducerea progresivă a plăților pe suprafață să rămână opționale. Aceste mecanisme vizează limitarea sau diminuarea treptată a sprijinului acordat exploatațiilor agricole în funcție de valoarea plăților primite, iar autoritățile române vor ca aplicarea lor să nu devină obligatorie.

Alte propuneri au vizat finanțarea infrastructurii de irigații, prin includerea acesteia în categoria investițiilor neproductive, astfel încât atât fermierii, cât și organizațiile sau grupurile acestora să poată beneficia de sprijin.

Ministerul Agriculturii a cerut, totodată, simplificarea instrumentelor de gestionare a riscurilor din agricultură, pentru ca pierderile provocate de fenomenele care afectează producția să poată fi evaluate separat, la nivelul fiecărei culturi sau specii de animale.

În paralel, Florin Barbu a continuat discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene privind reluarea exporturilor românești de ovine către țări din afara Uniunii Europene. Potrivit MADR, negocierile urmăresc identificarea unor soluții pentru ridicarea restricțiilor, cu respectarea condițiilor de siguranță sanitar-veterinară, astfel încât crescătorii români să își poată relua accesul la piețele externe.

Editor : A.D.