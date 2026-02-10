Ajutorul de stat pentru livezile afectate de înghețul din 2025 a intrat în vigoare: fermierii pot primi până la 2.000 euro/hectar

De azi, 10 februarie, a intrat în vigoare ajutorul de stat pentru livezile afectate de înghețul din primăvara anului 2025. Pomicultorii cu pierderi de minimum 30% pot primi până la 2.000 euro/ha prin APIA, dintr-un buget de peste 58,5 milioane de lei, finanțat din fonduri europene.

În lunile aprilie și mai 2025, temperaturile au scăzut până la minus 7,3 grade Celsius în mai multe zone ale țării, iar înghețul a afectat florile, mugurii și lăstarii pomilor aflați pe rod.

Cele mai afectate regiuni au fost Banat, Crișana, Maramureș, Dobrogea, Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania, unde mii de hectare de livezi au fost calamitate.

În acest context, autoritățile au decis acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea unei părți din pierderile suferite de fermieri și pentru susținerea sectorului pomicol.

Cine poate beneficia de sprijin

Ajutorul poate fi solicitat de toți producătorii agricoli care dețin plantații pomicole pe rod, indiferent de forma de organizare.

Pot depune cereri persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale, societăți comerciale, cooperative agricole, grupuri de producători, dar și instituții de cercetare-dezvoltare din domeniu.

Condiția principală este ca fermierii să dețină documente oficiale care să ateste că plantațiile au fost afectate de îngheț într-o proporție cuprinsă între 30% și 100%.

Cum se calculează suma primită

Valoarea maximă a sprijinului este de 10.180,6 lei pe hectar, echivalentul a aproximativ 2.000 de euro. Suma acordată depinde de gradul pagubelor:

fermierii ale căror plantații au fost afectate în proporție de 90%-100% vor primi suma integrală;

pentru pagube cuprinse între 30% și 90%, sprijinul se reduce proporțional cu nivelul daunelor stabilit în procesele-verbale de constatare.

Suprafața pentru care se acordă ajutorul nu poate depăși suprafața declarată la APIA în cererea unică depusă pentru anul 2025.

Ajutorul poate fi primit și de fermierii asigurați

Hotărârea de Guvern prevede că pot beneficia de acest sprijin și fermierii care au primit deja despăgubiri de la asiguratori.

Totuși, pentru a evita supracompensarea, suma totală formată din ajutorul de stat și despăgubirea din asigurare nu poate depăși 80% din cheltuielile eligibile pe hectar sau 40% din pierderea de venit estimată.

Potrivit Ministerului Agriculturii, România a obținut la nivel european 11,5 milioane de euro din pachetul de urgență destinat statelor afectate de fenomene climatice extreme.

„După ce am solicitat oficial acest sprijin în Consiliul AgriFish încă din luna iunie a anului trecut, Comisia Europeană a confirmat importanța demersului României, alocându-ne 11,5 milioane de euro — a doua cea mai mare sumă din pachetul de urgență destinat celor șase state afectate. Prin Hotărârea de Guvern adoptată astăzi, transformăm acest demers în sprijin direct pentru pomicultori, oferind granturi de până la 2.000 euro/ha. Este datoria noastră să asigurăm fermierii că nu sunt singuri în fața capriciilor climatice și că au resursele necesare pentru a continua să producă pentru România”, a declarat ministrul Florin-Ionuț Barbu, potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Agriculturii.





Editor : A.D.