ANSVSA: Şase certificate sanitar-veterinare au fost semnate pentru reluarea exporturilor de ovine şi bovine către Libia

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunţă semnarea şi parafarea unui număr de şase certificate sanitar-veterinare pentru exporturile către Libia de ovine şi caprine vii, bovine vii, carne şi organe de ovine şi caprine, produse din sectorul ovin, carne de pasăre, precum şi peşte şi produse din peşte.

Certificatele au fost semnate în contextul vizitei în România a unei delegaţii oficiale din Libia, care se află, în perioada 5–10 octombrie, în ţara noastră pentru a evalua condiţiile tehnice şi sanitare necesare reluării şi securizării exporturilor de animale vii.

„Astăzi, delegaţia oficială libiană şi-a continuat vizitele de lucru în teritoriu, în judeţele Vâlcea şi Olt, după verificările şi evaluările desfăşurate în judeţul Constanţa. Momentul-cheie al întregii misiuni îl reprezintă semnarea şi parafarea celor şase certificate sanitar-veterinare pentru exporturile către Libia, un pas important pentru reluarea schimburilor comerciale şi deschiderea unor noi oportunităţi pentru fermierii şi producătorii români. Certificatele vizează exportul de ovine şi caprine vii, bovine vii, carne şi organe de ovine şi caprine, produse din sectorul ovin, carne de pasăre, precum şi peşte şi produse din peşte”, anunţă, vineri, ANSVSA.

În judeţul Vâlcea, delegaţia din Libia a vizitat abatorul de păsări al companiei Avicarvil – La Provincia, din localitatea Frânceşti, unde au fost evaluate condiţiile de biosecuritate, fluxurile tehnologice şi standardele de siguranţă alimentară.

De asemenea, în judeţul Olt, programul a inclus vizitarea uneia dintre cele mai mari ferme de sturioni, fiind analizat şi potenţialul sectorului piscicol românesc.

„Semnarea şi parafarea celor şase certificate sanitar-veterinare reprezintă un rezultat important al acestei misiuni şi un pas concret în consolidarea relaţiilor comerciale cu partenerii libieni. Prioritatea noastră este să facem toate demersurile necesare pentru reluarea exporturilor cât mai rapid, atât către pieţele tradiţionale, cât şi pentru dezvoltarea unor noi oportunităţi comerciale pentru România”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele ANSVSA.

Acesta spune că eforturile ANSVSA urmăresc intensificarea fluxurilor comerciale, noi contracte şi perspective de dezvoltare pentru întregul sector agroalimentar românesc.

„Lucrăm pentru îndeplinirea cerinţelor sanitar-veterinare, pentru consolidarea încrederii partenerilor internaţionali şi pentru a le oferi fermierilor şi producătorilor români acces la pieţe care să le valorifice munca şi investiţiile”, a precizat Bociu.

Relaţia comercială dintre cele două state se bazează pe un istoric de cooperare economică şi un parteneriat sectorial stabil. În urma unei perioade în care schimburile comerciale au fost suspendate (2011-primăvara 2023), pe fondul instabilităţii politice din regiune şi al restricţiilor sanitare internaţionale, legăturile au fost reluate, în primăvara anului 2023, prin negocierea şi agrearea unor noi modele de certificate sanitare veterinare destinate exportului. În anul 2024, România a exportat în Libia ovine vii în valoare de 14,3 milioane de dolari, conform datelor statistice internaţionale de comerţ (OEC/COMTRADE).

Editor : A.P.