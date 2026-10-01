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APIA începe plata ajutorului pentru motorină. Peste 150 de milioane de lei vor ajunge în conturile fermierilor

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Credit foto: Guliver/Getty Images
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a început plata ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură în al doilea trimestru al acestui an. Suma totală pentru sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare depăşeşte 150 de milioane de lei. Banii vor intra în conturile femrierilor în perioada următoare.

„Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), prin intermediul Centrelor Judeţene, a demarat efectuarea plăţii ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură pentru perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026 (trimestrul II 2026), în conformitate cu HG nr.1174/2014 şi OMADR nr. 277/2026, cu modificările şi completările ulterioare. Ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare se acordă unui număr de 15.386 beneficiari şi este în cuantum de 2,697 lei/litru pentru motorina achiziţionată în perioada 01.01-06.04.2026, respectiv 2,397 lei/litru pentru motorina achiziţionată în perioada 07.04-30.06.2026”, a anunţat APIA.

Potrivit instituţiei, pentru sectorul vegetal se acordă contravaloarea a 93.521.424 de litri de motorină, care reprezintă 127.611.419 lei, sectorul zootehnic beneficiază de ajutoare totale de 15.857.531 lei reprezentând 11.682.304 litri de motorină, în timp ce sectorul de îmbunătăţiri funciare primeşte suma de 6.657.406 lei, ajutorul pentru 4.928.193 litri de motorină.

Valoarea totală a ajutorului de stat pentru această perioadă este de 150.126.356 de lei, iar fermierii vor primi banii în conturi în perioada următoare. Cantitatea anuală maximă de motorină care poate fi decontată este de 410.000.000 litri, potrivit legislaţiei aprobate. Cantitatea utilizată în trimestrul al doilea şi decontată este de 110.131.922 litri de motorină.

Editor : M.I.

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