Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură lucrează la un portal unic prin care fermierii din România vor putea transmite documente, urmări stadiul solicitărilor și primi răspunsuri într-un cont online. Proiectul, prezentat pe 29 octombrie, la București, urmărește să simplifice accesul la serviciile APIA și să reducă timpul necesar procesării documentelor.

Portalul va include un Spațiu Privat Virtual, respectiv un cont în care fermierii vor putea consulta documentele proprii, cererile transmise și mesajele primite de la agenție.

Proiectul este destinat celor aproximativ 800.000 de solicitanți activi ale căror cereri de sprijin sunt gestionate de APIA prin structurile centrale, cele 42 de centre județene și centrele locale din subordinea acestora.

Cum va putea fermierul să urmărească o solicitare

Utilizatorul va selecta serviciul dorit dintr-un catalog disponibil în portal, va completa formularul și va atașa documentele necesare. O parte dintre date vor putea fi preluate automat din profilul fermierului, iar sistemul va verifica dacă toate câmpurile obligatorii au fost completate înainte de trimitere.

După depunere, solicitarea va primi automat un număr de înregistrare, care va fi afișat în cont. Fermierul va putea urmări stadiul acesteia și va vedea mesajele transmise de APIA.

Dacă agenția va solicita clarificări sau documente suplimentare, acestea vor putea fi încărcate în portal, fără o nouă deplasare la centrul APIA. Răspunsul instituției va fi disponibil în același cont.

Pentru serviciile care vor fi oferite online, noul circuit ar trebui să reducă drumurile la ghișeu pentru depunerea documentelor sau ridicarea răspunsurilor.

Adeverințe, documente justificative și programări

Printre serviciile prezentate la lansarea proiectului se află solicitarea unei adeverințe necesare pentru obținerea unui credit bancar sau pentru depunerea unui proiect la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Portalul va putea fi folosit și pentru transmiterea documentelor justificative solicitate în urma unui control. Fermierii vor avea, de asemenea, posibilitatea să programeze o audiență, iar confirmarea va fi disponibilă în cont. Notificările vor putea fi trimise prin e-mail sau SMS.

Depunerea propriu-zisă a cererii de plată va rămâne în aplicația dedicată. Proiectul prevede însă ca aceasta să poată fi accesată din același cont și să ofere facilități pentru încărcarea documentelor justificative.

Fermierii care nu au acces la servicii digitale vor putea depune în continuare documentele la ghișeu.

Ce se va schimba în centrele APIA

Proiectul include și un sistem electronic de gestionare a documentelor pentru structurile centrale, județene și locale ale agenției. Solicitările transmise online vor intra direct în registratura electronică. Documentele primite pe hârtie vor putea fi scanate și asociate dosarului fermierului, astfel încât toate informațiile să fie disponibile în același loc.

Cererile vor putea fi repartizate structurii competente, iar angajații vor urmări stadiul lucrărilor și termenele în care trebuie transmise răspunsurile.

Înregistrarea automată a solicitărilor și consultarea documentelor din același dosar ar trebui să reducă operațiunile manuale și situațiile în care aceleași date sunt introduse de mai multe ori în etape diferite.

Finanțarea și calendarul proiectului

Proiectul are codul SMIS 339546 și o valoare totală eligibilă de 93.583.730 de lei, inclusiv TVA. Din această sumă, 70.140.349,62 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 23.443.380,38 lei reprezintă contribuția de la bugetul de stat.

Finanțarea este acordată prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027. Autoritatea pentru Digitalizarea României are rolul de organism intermediar, iar APIA este beneficiarul proiectului.

Perioada de implementare este iulie 2025-iulie 2029. Agenția va anunța funcționalitățile și modalitățile concrete de utilizare pe măsură ce acestea vor fi finalizate și vor deveni operaționale.

Noul portal va fi dezvoltat și promovat sub sloganul „Portal APIA. Mai simplu pentru fermieri".

Editor : A.D.