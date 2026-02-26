Live TV

APIA: Renta viageră agricolă pentru 2025 se acordă doar cu viza anuală. Până când pot fi depuse actele

Data publicării:
o femeie cu bancnote in mana
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Cum poate fi obținută viza anuală Ce se întâmplă dacă beneficiarul a decedat

Persoanele care beneficiază de renta viageră agricolă, adică foști proprietari de terenuri agricole care au decis să le vândă sau să le dea în arendă, trebuie să obțină viza anuală pentru a putea încasa banii aferenți anului 2025, potrivit anunțului făcut joi de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Instituția a precizat că perioada în care poate fi obținută viza este 2 martie - 31 august 2026, doar în zilele lucrătoare. Fără această viză, plata nu va fi efectuată.

Renta viageră agricolă este o sumă de bani plătită anual de stat persoanelor care au renunțat la exploatarea terenurilor agricole, fie prin vânzare, fie prin arendare pe termen lung.

Programul a fost gândit pentru a încuraja comasarea terenurilor și pentru a sprijini agricultorii activi.

Pentru a primi suma aferentă anului 2025, beneficiarii trebuie să își vizeze anual carnetul de rentier agricol la APIA.

Cum poate fi obținută viza anuală

Viza se poate obține prin prezentarea la sediul Centrului Județean APIA de care aparține beneficiarul, în funcție de domiciliu.

În același timp, documentele pot fi trimise prin e-mail, poștă sau curier.

În cazul transmiterii prin e-mail, persoana trebuie să trimită actele necesare către centrul județean unde este înregistrată și să sune ulterior pentru a primi confirmarea că viza a fost acordată.

Pentru vizare, trebuie prezentat carnetul de rentier agricol și actul de identitate.

În anumite situații, sunt necesare și documente suplimentare. De exemplu, persoanele pensionate pe caz de boală gradul I sau II trebuie să prezinte decizia comisiei de expertiză medicală. Dacă pensia de invaliditate s-a transformat între timp în pensie pentru limită de vârstă, sunt necesare atât decizia medicală, cât și decizia de pensionare.

Dacă vizarea este făcută de un reprezentant legal, este obligatorie prezentarea, în original, a unei procuri notariale sau a unei hotărâri judecătorești care atestă calitatea de tutore.

De asemenea, trebuie prezentate contractele de arendare încheiate conform prevederilor Legea arendării nr. 16/1994 sau, pentru cele mai noi, potrivit Codului civil.

Opțional, beneficiarii pot depune un extras de cont pe numele lor, pentru plata prin transfer bancar, precum și declarația prevăzută în normele de aplicare ale titlului XI din Legea nr. 247/2005.

Ce se întâmplă dacă beneficiarul a decedat

Dacă persoana care primea renta viageră agricolă a murit, suma datorată până la data decesului poate fi încasată de moștenitori.

Termenul limită pentru depunerea cererii este 15 octombrie 2026. Dosarul trebuie depus la un Centru Județean APIA și trebuie să conțină carnetul de rentier în original, certificatul de deces, documentul care atestă calitatea de moștenitor, copia actului de identitate, acordul celorlalți moștenitori și un extras de cont pe numele celui care va primi banii.

Pentru că originalul carnetului este obligatoriu, cererea nu poate fi transmisă exclusiv online, ci trebuie depusă direct sau trimisă prin poștă ori curier.

APIA a anunțat că plata rentei viagere agricole pentru anul 2025 se va face într-o singură tranșă, până cel târziu la 30 noiembrie 2026. Banii pot fi primiți prin mandat poștal sau prin transfer bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului.

