APIA va plăti aproape 39 de milioane de lei crescătorilor de animale pentru serviciile prestate în septembrie

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat joi că va achita aproape 39 de milioane de lei crescătorilor de animale care au depus cereri de plată pentru serviciile prestate în luna septembrie, aferente trimestrului trei din 2025.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, plățile sunt realizate prin Centrele Județene APIA și vizează ajutorul de stat pentru ameliorarea raselor de animale.

Sprijinul financiar este destinat fermierilor și organizațiilor care au efectuat servicii specifice de ameliorare și au solicitat plata conform procedurilor legale.

Suma totală alocată este de 38.718.839,10 lei (38,72 milioane de lei), bani proveniți de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Ajutorul de stat este acordat în baza OUG nr. 61/2023, act normativ care stabilește schema de sprijin pentru sectorul creșterii animalelor și care a fost ulterior modificat și completat.

Prin aceste plăți, autoritățile urmăresc susținerea fermierilor și îmbunătățirea calității raselor de animale din România, un sector considerat esențial pentru agricultura națională.

