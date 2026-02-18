„Batogul de sturion” din Tulcea, un nou produs românesc protejat în UE. Comisia Europeană i-a acordat statutul IGP

Comisia Europeană a aprobat miercuri înregistrarea „Batogului de sturion” din Tulcea în registrul produselor cu Indicație Geografică Protejată (IGP), oferindu-i astfel protecție la nivelul Uniunii Europene. Decizia recunoaște legătura strânsă dintre acest produs tradițional și aria geografică a județului Tulcea, precum și reputația câștigată prin procesul său specific de preparare, bazat pe materie primă provenită din acvacultură.

Comisia Europeană a aprobat adăugarea produsului „Batog de sturion” din România în registrul său de indicaţii geografice protejate (IGP), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

„Batogul de sturion” din România este un aliment obţinut din fileuri dorsale de sturioni din acvacultură. Acest soi de sturioni posedă caracteristici dezirabile, deoarece dieta lor seamănă cu cea a sturionilor sălbatici, în timp ce trăiesc în condiţii favorabile creşterii şi reproducerii într-un mediu controlat, fără contaminanţi. Filetat, jupuit şi porţionat manual, file-ul are o structură compactă pentru feliere uşoară.

Cum este preparat „Batogul de sturion”

Procesul de fabricaţie al „Batogului de sturion” include sărarea cu un amestec de sare gemă şi zahăr, uscarea pentru a obţine consistenţă cu o umiditate reziduală de cel puţin 35% şi afumarea cu lemn de esenţă tare pentru a spori aroma şi culoarea. Gustul dulce-sărat este însoţit de un gust cărnos specific speciei de sturioni.

Potrivit Ministerului Agriculturii, indicaţia geografică protejată (IGP) arată legătura dintre regiunea geografică specifică şi denumirea produsului, în cazul în care o anumită calitate, reputaţie sau altă caracteristică poate fi atribuită în mod esenţial originii sale geografice. Pentru a beneficia de această etichetă de calitate, cel puţin una dintre etapele de producţie, prelucrare sau preparare trebuie să aibă loc în regiune.

Aria geografică a produsului „Batog de sturion” IGP este aria judeţului Tulcea, conform organizării administrative a României. Aceasta include Delta Dunării şi gurile Dunării cu ieşire la Marea Neagră.

Produs sustenabil, realizat din sturioni din acvacultură

Caracteristica de sustenabilitate este determinată de faptul că din anul 2006, România protejează sturionii printr-un regim de prohibiţie a pescuitului lor în habitatele naturale, inclusiv cele din aria geografică. „Batog de sturion” IGP contribuie la protejarea resurselor naturale, prin folosirea ca materie primă a sturionilor din acvacultură.

„Sturionii din acvacultură conferă produsului proprietăţile necesare obţinerii caracteristicilor organoleptice, având o dietă alimentară apropiată de cea a sturionilor din mediul natural, în condiţii similare propice dezvoltării şi reproducerii, crescuţi într-un mediu acvatic controlat, fără contaminanţii din mediul natural”, se arată în comunicat.

Cererea de înregistrare a produsului „Batog de sturion” IGP se bazează pe reputaţie, câştigată datorită profilului senzorial şi aromei complexe obţinute prin procesul tradiţional de prelucrare, a gustului rafinat asemănător cu cel al cărnii de pasăre, a aspectului uniform şi a texturii delicate, dar ferme, caracteristică muşchiului dorsal al sturionului.

Cererea de înregistrare în vederea dobândirii protecţiei IGP pentru denumirea „Batog de sturion” a fost înaintată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) de către grupul aplicant Asociaţia „RO-PESCADOR” din Tulcea, judeţ Tulcea.

Lista produselor românești recunoscute în UE

România avea înregistrate la nivel european 15 produse, din care 12 cu Indicaţie Geografică Protejată (IGP): Magiun de prune de Topoloveni, Salam de Sibiu, Novac afumat din Ţara Bârsei, Scrumbie afumată de Dunăre, Telemea de Sibiu, Cârnaţi de Pleşcoi, Caşcaval de Săveni, Salata cu icre de ştiucă de Tulcea, Plăcintă dobrogeană, Pită de Pecica, Salinate de Turda şi Cârnaţii din topor din Vâlcea; unul cu Denumire de Origine Protejată (DOP), respectiv Telemea de Ibăneşti şi două cu Specialitate Tradiţională Garantată (STG) - Salată tradiţională cu icre de crap şi Sardeluţă Marinată fabricată potrivit tradiţiei din România.

În prezent, România mai are 13 produse aflate în etapa de verificare la nivelul Comisiei Europene: 4 pentru înregistrare ca Indicaţie Geografică Protejată (IGP) şi 9 pentru înregistrare ca Specialitate Tradiţională Garantată (STG).

Printre produsele identificate pentru o posibilă înregistrare la nivel european se află: Telemea de Vaideeni, Brânză de burduf de Bran, Gem de rubarbă, Brânza de Gulianca, Virşli de Hunedoara, Salam de Nădlac, Usturoi de Copălău, Ceapă de Pericei, Şuncă ardelenească, Varză de Toboliu, Bere nemţeană, Cobză cu păstrăv afumat de Valea Putnei, Covrigul muscelean, Prune afumate de Sâmbureşti, Cârnaţi olteneşti, Mere de Voineşti, etc.

În Uniunea Europeană sunt aproape 1.800 de produse alimentare înregistrate în sistemele de calitate europene.

