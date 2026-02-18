Live TV

„Batogul de sturion” din Tulcea, un nou produs românesc protejat în UE. Comisia Europeană i-a acordat statutul IGP

Data publicării:
Batog-de-sturion-Deltaica
„Batogul de sturion” din România este un aliment obţinut din fileuri dorsale de sturioni din acvacultură. Sursa foto: MADR
Din articol
Cum este preparat „Batogul de sturion” Produs sustenabil, realizat din sturioni din acvacultură Lista produselor românești recunoscute în UE 

Comisia Europeană a aprobat miercuri înregistrarea „Batogului de sturion” din Tulcea în registrul produselor cu Indicație Geografică Protejată (IGP), oferindu-i astfel protecție la nivelul Uniunii Europene. Decizia recunoaște legătura strânsă dintre acest produs tradițional și aria geografică a județului Tulcea, precum și reputația câștigată prin procesul său specific de preparare, bazat pe materie primă provenită din acvacultură.

Comisia Europeană a aprobat adăugarea produsului „Batog de sturion” din România în registrul său de indicaţii geografice protejate (IGP), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Batogul de sturion” din România este un aliment obţinut din fileuri dorsale de sturioni din acvacultură. Acest soi de sturioni posedă caracteristici dezirabile, deoarece dieta lor seamănă cu cea a sturionilor sălbatici, în timp ce trăiesc în condiţii favorabile creşterii şi reproducerii într-un mediu controlat, fără contaminanţi. Filetat, jupuit şi porţionat manual, file-ul are o structură compactă pentru feliere uşoară.

Cum este preparat „Batogul de sturion”

Procesul de fabricaţie al „Batogului de sturion” include sărarea cu un amestec de sare gemă şi zahăr, uscarea pentru a obţine consistenţă cu o umiditate reziduală de cel puţin 35% şi afumarea cu lemn de esenţă tare pentru a spori aroma şi culoarea. Gustul dulce-sărat este însoţit de un gust cărnos specific speciei de sturioni.

Potrivit Ministerului Agriculturii, indicaţia geografică protejată (IGP) arată legătura dintre regiunea geografică specifică şi denumirea produsului, în cazul în care o anumită calitate, reputaţie sau altă caracteristică poate fi atribuită în mod esenţial originii sale geografice. Pentru a beneficia de această etichetă de calitate, cel puţin una dintre etapele de producţie, prelucrare sau preparare trebuie să aibă loc în regiune.

Aria geografică a produsului „Batog de sturion” IGP este aria judeţului Tulcea, conform organizării administrative a României. Aceasta include Delta Dunării şi gurile Dunării cu ieşire la Marea Neagră.

Produs sustenabil, realizat din sturioni din acvacultură

Caracteristica de sustenabilitate este determinată de faptul că din anul 2006, România protejează sturionii printr-un regim de prohibiţie a pescuitului lor în habitatele naturale, inclusiv cele din aria geografică. „Batog de sturion” IGP contribuie la protejarea resurselor naturale, prin folosirea ca materie primă a sturionilor din acvacultură.

„Sturionii din acvacultură conferă produsului proprietăţile necesare obţinerii caracteristicilor organoleptice, având o dietă alimentară apropiată de cea a sturionilor din mediul natural, în condiţii similare propice dezvoltării şi reproducerii, crescuţi într-un mediu acvatic controlat, fără contaminanţii din mediul natural”, se arată în comunicat.

Cererea de înregistrare a produsului „Batog de sturion” IGP se bazează pe reputaţie, câştigată datorită profilului senzorial şi aromei complexe obţinute prin procesul tradiţional de prelucrare, a gustului rafinat asemănător cu cel al cărnii de pasăre, a aspectului uniform şi a texturii delicate, dar ferme, caracteristică muşchiului dorsal al sturionului.

Cererea de înregistrare în vederea dobândirii protecţiei IGP pentru denumirea „Batog de sturion” a fost înaintată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) de către grupul aplicant Asociaţia „RO-PESCADOR” din Tulcea, judeţ Tulcea.

Lista produselor românești recunoscute în UE 

România avea înregistrate la nivel european 15 produse, din care 12 cu Indicaţie Geografică Protejată (IGP): Magiun de prune de Topoloveni, Salam de Sibiu, Novac afumat din Ţara Bârsei, Scrumbie afumată de Dunăre, Telemea de Sibiu, Cârnaţi de Pleşcoi, Caşcaval de Săveni, Salata cu icre de ştiucă de Tulcea, Plăcintă dobrogeană, Pită de Pecica, Salinate de Turda şi Cârnaţii din topor din Vâlcea; unul cu Denumire de Origine Protejată (DOP), respectiv Telemea de Ibăneşti şi două cu Specialitate Tradiţională Garantată (STG) - Salată tradiţională cu icre de crap şi Sardeluţă Marinată fabricată potrivit tradiţiei din România.

În prezent, România mai are 13 produse aflate în etapa de verificare la nivelul Comisiei Europene: 4 pentru înregistrare ca Indicaţie Geografică Protejată (IGP) şi 9 pentru înregistrare ca Specialitate Tradiţională Garantată (STG).

Printre produsele identificate pentru o posibilă înregistrare la nivel european se află: Telemea de Vaideeni, Brânză de burduf de Bran, Gem de rubarbă, Brânza de Gulianca, Virşli de Hunedoara, Salam de Nădlac, Usturoi de Copălău, Ceapă de Pericei, Şuncă ardelenească, Varză de Toboliu, Bere nemţeană, Cobză cu păstrăv afumat de Valea Putnei, Covrigul muscelean, Prune afumate de Sâmbureşti, Cârnaţi olteneşti, Mere de Voineşti, etc.

În Uniunea Europeană sunt aproape 1.800 de produse alimentare înregistrate în sistemele de calitate europene.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
dan mihalache
3
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Peisaj de iarnă în românia
4
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
5
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Still life of Wegovy an injectable prescription weight loss medicine that has helped people with obesity. It should be used with a weight loss plan an
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce arată studiile
visa mastercard carduri bancare
Șefii sistemului bancar britanic vor să creeze o alternativă la Visa și Mastercard, din cauza lui Donald Trump. Avertizarea din UE
trump
UE anunță că va participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Trump, fără a deveni membră
shopping magazin haine
UE schimbă regulile în industria modei: hainele și încălțămintea nevândute din magazine nu vor mai putea fi distruse. Ce spun românii
Ukrainian President Volodymyr Zelensky visits Warsaw
Kaja Kallas: „Statele membre UE nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată concretă pentru aderare”
Recomandările redacţiei
florin iordache deputat psd in parlament
Ce a spus Florin Iordache, întrebat dacă s-a întâlnit cu judecătorii...
LIA SAVONEA
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile...
BUCURESTI - GUVERN - SEDINTA DE PRESA - 18 IUL 2025
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG privind reducerea...
dragos pslaru fb
Pîslaru, după decizia CCR: „Putem pune pe masă dovada îndeplinirii...
Ultimele știri
De ce a respins CCR sesizarea ÎCCJ privind pensiile magistraților. Argumentele judecătorilor constituționali
CSM, după decizia Curții Constituționale cu privire la pensiile magistraților: „Efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar”
Aproape jumătate dintre americani l-ar descrie pe Trump drept corupt, rasist şi crud. Sondaj îngrijorător pentru republicani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Costuri explozive la Arena Națională! Primăria București plătește factura la curent cât pentru un cartier cu...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Cum a apărut Sorana Cîrstea la petrecerea jucătoarelor de la Dubai. Fanii au fost impresionați: ”Cea mai...
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
Pro FM
Val de reacții după ce North West și-a etalat piercing-urile pe rețelele sociale. Kim Kardashian a apărat-o...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Cum ține Casa de Pensii la secret modul de calcul al pensiilor? Pensionarii purtați pe drumuri și în instanță
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...