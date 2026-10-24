Campania de imunizare de urgenţă a ovinelor şi caprinelor va demara duminică dimineaţă în judeţele Constanţa şi Tulcea, după ce ultimele tranşe din stocurile strategice ale Uniunii Europene au intrat mai devreme în România. Acest parcurs logistic rapid a fost realizat cu sprijinul Guvernului, care a aprobat preluarea dozelor într-o şedinţă specială. Deşi transportul final era programat iniţial pentru duminică, sosirea anticipată a vaccinurilor a determinat decizia ca acţiunea să înceapă imediat, fără nicio întârziere, anunţă instituţia.

„Mesajul nostru către toţi crescătorii este unul de responsabilitate şi urgenţă. Începem campania cu o zi înainte de termenul stabilit, deoarece atât ANSVSA, cât şi Guvernul României şi Comisia Europeană au colaborat extrem de eficient pentru a aduce dozele aici mult mai repede. Fiecare oră câştigată contează, pentru că înseamnă mai multe efective protejate şi un pas mai aproape de redeschiderea exporturilor de animale vii în ţări terţe”, a declarat Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA, potrivit unui comunicat de presă.

„Suntem în teren alături de voi, împreună cu specialiştii Autorităţii, mobilizaţi în prima linie pentru a vă proteja munca şi a salva fermele româneşti, oferind sprijinul concret şi rapid de care este nevoie în acest moment critic”, a subliniat acesta.

Preşedintele ANSVSA, însoţit de o echipă de specialişti din cadrul Autorităţii, va supraveghea duminică debutul acţiunii în judeţul Constanţa, urmând să se deplaseze ulterior şi în judeţul Tulcea pentru a coordona măsurile logistice şi medicale.

În paralel cu startul vaccinărilor din cele două zone prioritare, restricţiile temporare privind circulaţia ovinelor şi caprinelor pe întreg teritoriul României rămân în vigoare, fiind măsuri stricte şi pe deplin justificate pentru prevenirea extinderii bolilor, mai arată instituţia.

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Editor : A.C.