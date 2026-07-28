Când ar putea fermierii să-și recupereze acciza la motorină. Tanczos Barna propune reducerea termenului de rambursare

Fermierii ar putea primi mai repede înapoi banii pentru acciza la motorină, dacă Ministerul Finanțelor va aproba propunerea înaintată de vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna. Acesta susține că termenul de rambursare ar urma să fie redus de la până la opt luni la maximum trei luni, fără un impact bugetar suplimentar.

Viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministru interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,spune că va înainta o propunere către Ministerul Finanţelor, astfel încât fermierii să poată să recupereze plata accizei la motorină în maximum trei luni şi să nu mai trebuiască să aştepte şi până la opt luni. În următoarele zile, ar urma să se facă şi plata ajutorului de stat pentru consumul de motorină din primul trimestru, actul normativ urmând să fie discutat cel mai probabil în şedinţa de Guvern de joi.

„Parlamentul va aproba această reducere gradual, reducerea treptată a accizei la motorină este un lucru foarte bun pentru toţi consumatorii, un lucru bun într-o perioadă de criză, dar nu este suficient pentru agricultură. Agricultura suferă din cauza acestei probleme, suferă din cauza faptului că acciza la motorină se plăteşte doar la 8 luni după prima cheltuială. Adică dacă cineva a plătit acciza pe motorină în ianuarie, abia în august îşi primeşte banii înapoi, ceea ce este incorect faţă de fermieri”, a declarat oficialul de la Agricultură.

Acesta spune că a cerut sprijinul premierului interimar Ilie Bolojan pentru a găsi o soluţie mai bună pentru fermeiri.

„Am cerut sprijinul să venim cu o soluţie mult mai eficientă în acelaşi buget, aceiaşi bani, practic, acum o să plătim 2,65 de lei pe litrul de motorină, cu limitele pe fiecare sector, pe fiecare cultură …(…_ ) Nu vreau neapărat să creştem suma, să avem un impact bugetar mai mare, desi pentru trimestrul II o să avem o sumă mai mare, pentru că procentele sunt stabilite şi trebuie să le calculăm. Dar nu impactul bugetar mă interesează, ci o plată mai rapidă, adică la maxim 3 luni de zile de la fiecare plată a accizei să putem oferi fermierilor o soluţie şi să-şi primească banii înapoi, să nu aştepte 8 luni de zile până să-şi recapete banii”, a mai precizat ministrul.

În următoarele zile, fermierii ar urma să se facă şi plata ajutorului de stat pentru consumul de motorină din primul trimestru, actul normativ urmând să fie discutat cel mai probabil în şedinţa de Guvern de joi, a dat asigurări el.

„În şedinţa de poimine a Guvernului, aproape 100% sunt sigur că vom aproba HG-ul cu motorina pentru primul trimestru. Mai avem de luat avizul de la Ministerul Justiţiei, din câte ştiu că s-a şi semnat, urmează să intre mâine în şedinţa pregătitoare şi joi în şedinţa de Guvern. Avem bugetul şi putem să facem imediat după aceea plăţile către fermieri”, a mai spus Barna Tanczos.

Editor : M.I.