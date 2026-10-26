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Video Cel mai dulce dovleac din România: povestea soiului inovator de la Dăbuleni care cucerește gospodinele și piețele. Cât costă kilogramul

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Cercetătorii din Dăbuleni au creat cel mai dulce dovleac autohton, ideal pentru plăcinte și preparate de toamnă. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Cel mai dulce dovleac din România a fost cultivat, anul acesta, la Dăbuleni. „Principalul atu al acestui soi este gustul”, spune directorul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Dăbuleni. În piețe se vinde cu 10 lei kilogramul, iar gospodinele îl caută în special pentru plăcinte. Dovleacul este unul dintre alimentele reprezentative ale toamnei și este o sursă importantă de beta-caroten, fibre, vitamine și antioxidanți.

Cercetătorii din Dăbuleni au cultivat noul soi de dovleac pe o suprafață de două hectare, iar de anul viitor vor să o dubleze.

„Acest dovleac este cel mai calitativ dintre toate soiurile pe care le cultivăm noi. Are un conținut de zahăr de 15, chiar peste 15%, deci este foarte dulce, în comparație cu alți dovleci care au, poate, 6-7”, explică Adela Pîrcălabu, laborant.

„Este rotund turtit, are culoare gri deschis, pulpă consistentă, structurată bine, de culoare portocalie. Principalul atu al acestui soi este gustul”, e de părere Ștefan Nanu, directorul Stațiunii de Cercetare din Dăbuleni.

Semințele noului soi dulce pot fi cumpărate de la stațiune cu 200 de lei kilogramul.

„Recolta e foarte bună, se caută pe piață. Suntem la început acum, fructele nu sunt foarte mari. Gospodinele spun că e foarte bun. Ca și calitate - superior față de ce a fost până acum pe piață. Producția e undeva între 20-30 de tone la hectar”, spune Ionuț Necșulea, fermier.

Cel mai dulce dovleac românesc se vinde în piețe cu 10 lei kilogramul.

„Fac plăcintă cu dovleac și mănânc și copt. De obicei, ăsta îmi place mie mai mult, mi se pare mai dulce”, spune o gospodină.

Dovleacul este unul dintre alimentele reprezentative ale toamnei și este o sursă importantă de beta-caroten, fibre, vitamine și antioxidanți.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

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