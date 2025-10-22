Live TV

sofran recoltat
Un gram de șofran costă o sută de lei, însă sunt necesare aproximativ 150 de flori.

Cel mai scump condiment din lume este cultivat într-un sat din Vrancea. Kilogramul de „aur roșu”, așa cum este cunoscut în gastronomie șofranul, ajunge la 100 de mii de lei. Prețul este direct proporțional cu munca depusă, mai ales că pentru un singur gram sunt necesare 150 de flori. După recoltare, urmează procesul de uscare, esențial pentru păstrarea calității.

În satul Gologanu, din județul Vrancea, Claudiu a început să cultive șofran de 5 ani. Totul a pornit de la o simplă idee, dar, între timp, a devenit o sursă de venit.

„Așa se lucrează șofranul! Așa se produce 'aurul roșu'”, explică o femeie.

Totul se face fără utilaje, inclusiv plantarea bulbilor, care sunt aduși din Spania și așezați la o distanță precisă în sol.

„Se seamănă undeva la 15 centimetri la adâncimea pământului, după aceea venim cu un strat de pământ deasupra”, explică Claudiu Gabriel.

„Este o muncă un pic grea, dar e frumoasă”, spune o doamnă care lucrează pe plantație.

Prețul ridicat al șofranului se explică prin procesul migălos de recoltare. Un gram costă o sută de lei, însă sunt necesare aproximativ 150 de flori.

„În momentul înfloririi trebuie să fii foarte atent, pentru că florile le șofran sunt foarte delicate și necesită o migală mai aparte. Fiecare floare se adună manual, trebuie desfăcută cu mare atenție și se extrage doar stamina, acele trei firișoare roșii”, mai spune Claudiu Gabriel.

„Din acest coș cu flori s-a recoltat jumătate de gram de șofran, iar acest recipient are 100 de grame de șofran, care valorează 10.000 de lei”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

După recoltare, urmează procesul de uscare, esențial pentru păstrarea calității.

„Trebuie să păstreze o umiditate aparte și o temperatură aparte produsul finit”, explică Claudiu Gabriel.

Localnicii sunt încântați de cultura exotică din satul lor.

„Ceva deosebit, nu putem să spunem să îl comparăm cu busuiocul sau floarea-soarelui. La noi se pune porumb, grâu, floarea-soarelui, dar așa ceva nu”, spune un localnic.

„Despre șofran știam, că am fost înainte foarte mulți ani în Italia și îl mâncam în orez”, își amintește o femeie din sat.

Plantația este deschisă publicului, ocazie pentru cei pasionați să descopere munca din spatele renumitului condiment.

reporter: Ioana Carpen
operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia

