Cioloș a vorbit cu Orban despre închiderea piețelor: Observ speculaţii absurde, că ar fi o măsură de a pedepsi producătorii români

Dacian Cioloş a apreciat, vineri seara, că închiderea completă a pieţelor ar fi o greşeală care va afecta producătorii agricoli autohtoni. Liderul PLUS a menționat că i-a împărtăşit premierului Ludovic Orban câteva idei pe această temă, care speră că se vor regăsi în practică în scurt timp.

„Am avut o discuţie cu premierul Orban despre închiderea pieţelor şi efectele pe care o astfel de măsură le poate avea pentru cetăţeni, pentru producătorii autohtoni şi pentru aplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Sper ca ideile pe care i le-am împărtăşit să devină realitate în scurt timp, pentru că deja observ tot felul de speculaţii absurde cum că ar fi o măsură de a pedepsi producătorii români şi de a promova importurile. Cred că pandemia se tratează atât sanitar şi social, cât şi comunicaţional, astfel încât să nu ne trezim că la finalul ei permitem unor scenarii conspiraţioniste să înflorească din cauza unor decizii deficitare sau explicate doar parţial”, a scris Dacian Cioloş, pe pagina sa de Facebook.

În opinia sa, închiderea completă a pieţelor ar fi „o greşeală” care va avea efecte negative „destul de costisitoare”.

„Închiderea completă a pieţelor o consider o greşeală care va avea efecte negative destul de costisitoare. Sigur că cel mai simplu ar fi să ne izolăm complet, dar este utopic să promovăm soluţii extreme. Producătorii autohtoni sunt oameni care au muncit un an întreg ca să îşi poată comercializa la recoltare ceea ce au produs. Dacă li se interzice acest lucru, riscăm să afectăm o categorie relativ fragilă de producători agricoli, după ce aceştia oricum fac faţă cu dificultate chiar şi în vremurile normale. La fel de problematic este să privăm cetăţenii de produse locale, autohtone, de calitate şi să îi îndreptăm doar către o anumită categorie comercială”, a mai spus liderul PLUS, potrivit Agerpres.

El a arătat că atât timp cât pot fi aplicate „măsuri funcţionale, chiar şi complicate sau dificile în unele cazuri”, ele sunt de preferat închiderii totale a unor activităţi de care depind familii întregi.

Fostul comisar european pentru agricultură a propus organizarea de piețe volante

Totodată, Dacian Cioloş a precizat că recomandările pe care le propune vizează exclusiv producătorii agricoli autohtoni, cei care au mici afaceri de familie şi intermediarii la prima mână, cei care reuşesc să colecteze produse agricole direct de la ferme şi să le livreze consumatorilor.

„Cea mai importantă soluţie necesară ar fi amenajarea unor pieţe volante de weekend (vineri, sâmbătă şi duminică) în număr mult mai mare decât de obicei. Pieţe volante organizate de primărie şi accesibile doar pentru producători sau intermediari la prima mână, care vând produse de sezon. Fructele exotice şi de import, cum sunt bananele sau portocalele, pot fi vândute în continuare în supermarketuri. Dar produsele autohtone au nevoie de puncte de vânzare sigure şi imediate. Beneficiul acestei soluţii este că poate crea şi un comportament de cumpărare a produselor locale, autohtone, pe termen lung”, susţine Cioloş.

Potrivit acestuia, o soluţie complementară ar fi redeschiderea pieţelor acoperite, dar acestea să fie accesibile doar producătorilor care îşi vând producţia proprie, deseori din firme familiale.

Pentru a evita aglomerarea în pieţe, Dacian Cioloş propune o reducere la jumătate a numărului de mese pentru producătorii agricoli, dar şi un control strict al accesului persoanelor în piaţă, astfel încât să fie redus riscul de contact fizic.

