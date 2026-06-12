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Comisia Europeană a anunțat un pachet de sprijin de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor

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tractor împrăștie îngrășăminte pe un teren agricol
. Foto: Profimedia Images
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Statele membre vor putea suplimenta ajutoarele Plăți mai rapide și sprijin flexibil pentru fermieri

Comisia Europeană a anunțat vineri un nou pachet de sprijin pentru fermierii afectați de creșterea puternică a prețurilor la îngrășăminte, care include ajutoare financiare de 540 de milioane de euro și modificări ale Politicii Agricole Comune (PAC) pentru acordarea mai rapidă și mai flexibilă a sprijinului.

Executivul european a avertizat că tensiunile geopolitice și problemele din lanțurile de aprovizionare au dus în ultimele luni la scumpiri accentuate ale îngrășămintelor în întreaga Uniune Europeană, ceea ce pune presiune pe costurile fermierilor și riscă să afecteze producția agricolă și securitatea alimentară.

„Astăzi ne respectăm angajamentul de a sprijini fermierii afectați de explozia costurilor la îngrășăminte. Pot confirma că am propus un pachet de sprijin financiar european de 540 de milioane de euro, pe care statele membre îl vor putea completa cu fonduri naționale pentru a mobiliza până la 1,5 miliarde de euro în ajutor pentru fermieri”, a declarat Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, potrivit unui comunicat de presă. 

Potrivit Comisiei Europene, sprijinul financiar are ca scop ajutarea fermierilor să cumpere îngrășămintele necesare pentru următorul sezon agricol și pentru asigurarea viitoarelor recolte.

Statele membre vor putea suplimenta ajutoarele

Din totalul de 540 de milioane de euro, 300 de milioane de euro provin din suplimentarea rezervei agricole din bugetul UE pentru 2026, peste fondurile deja disponibile.

Comisia a precizat că statele membre vor putea completa aceste sume cu până la 200% din fonduri naționale, ceea ce ar putea ridica sprijinul total la aproximativ 1,5 miliarde de euro.

Propunerea privind rezerva agricolă urmează să fie votată de statele membre în cadrul Comitetului pentru Organizarea Comună a Piețelor, iar adoptarea finală este estimată pentru sfârșitul lunii iulie 2026.

În paralel, Comisia propune și modificări punctuale ale Politicii Agricole Comune, pentru ca statele membre să poată acorda mai rapid sprijin fermierilor afectați de costurile ridicate ale îngrășămintelor.

Printre măsurile propuse se numără o nouă schemă de lichiditate în cadrul dezvoltării rurale pentru situații de criză, posibilitatea acordării mai rapide a plăților directe către fermieri și flexibilizarea bugetelor pentru plățile directe aferente anului 2027.

Noua schemă de lichiditate poate fi cofinanțată în proporție de până la 65% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), iar statele membre vor putea adăuga finanțare națională de până la 200%.

Plăți mai rapide și sprijin flexibil pentru fermieri

Comisia Europeană susține că măsurile sunt gândite pentru a reduce sarcinile administrative și pentru ca sprijinul să ajungă mai rapid la fermieri.

Ajutorul ar putea fi acordat inclusiv sub forma unei sume fixe pe hectar, prin intermediul Planurilor Strategice PAC. Totodată, statele membre vor putea efectua plățile în avans ale subvențiilor directe înainte de 16 octombrie, la o rată majorată a avansurilor, pentru a îmbunătăți fluxul de numerar al fermierilor.

Executivul european a avertizat că prețurile ridicate la îngrășăminte riscă să reducă utilizarea acestora de către fermieri, ceea ce poate afecta randamentul culturilor, veniturile exploatațiilor agricole și, în final, prețurile alimentelor.

„Acum este momentul să alegem securitatea noastră alimentară, autonomia strategică și competitivitatea. Europa este ferm alături de fermierii săi și ia măsuri decisive pentru a proteja bazele producției noastre alimentare”, a mai declarat comisarul european Christophe Hansen.

Comisia Europeană amintește că, pe 19 mai 2026, a prezentat Planul de Acțiune pentru Îngrășăminte, destinat reducerii dependenței Uniunii Europene de importuri și consolidării producției interne de îngrășăminte.

Planul include atât măsuri imediate pentru sprijinirea fermierilor și securizarea aprovizionării, cât și obiective pe termen lung privind dezvoltarea îngrășămintelor bio, circulare și cu emisii reduse de carbon.

Editor : A.D.

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