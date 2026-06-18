Comisia Europeană a extins interdicţia privind exportul de ovine şi caprine din România. Anunțul lui Tanczos Barna

Comisia Europeană a extins interdicţia privind exportul de ovine şi caprine din România către ţările terţe până la 31 decembrie 2026, menţinând totodată interdicţia deja existentă pentru livrările către statele membre ale UE, anunţă ministrul interimar al Agriculturii, Barna Tanczos.

Acesta spune că decizia a fost motivată de apariţia unui focar de pestă a micilor rumegătoare în judeţul Mureş şi de aprecierea Comisiei că există un risc ridicat de răspândire a bolii.

„Este o măsură profund disproporţionată în raport cu situaţia epidemiologică existentă şi cu impactul economic major asupra sectorului ovin din România. Restricţia se aplică întregului teritoriu naţional, deşi focarul este localizat şi se află sub control, în timp ce alte state membre aflate în situaţii similare nu se confruntă cu măsuri la fel de severe”, arată ministrul într-o postare pe Facebook.

România a devenit cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană, cu contracte şi exporturi record în 2026 către pieţele din afara Uniunii. Sectorul ovin are o contribuţie esenţială la economia rurală, spune ministrul.

„Măsurile de control al bolii trebuie să fie eficiente, dar şi proporţionale, astfel încât să protejeze sănătatea animalelor fără a afecta inutil competitivitatea fermierilor români şi poziţia României pe pieţele internaţionale”, precizează oficialul.

Barna Tanczos atrage atenţia că ANSVSA trebuie să prezinte de urgenţă Guvernului şi Comisiei Europene un plan de acţiune eficient, riguros şi credibil, care să demonstreze capacitatea autorităţilor de a controla şi stopa răspândirea bolii, astfel încât restricţiile să fie limitate la zonele afectate, iar exporturile să poată fi reluate în cel mai scurt timp posibil.



Federaţia Naţională a Crescătorilor de Ovine „ROMOVIS”, organizaţie reprezentativă a crescătorilor de ovine şi caprine din România, a lansat joi un ultimatum la adresa preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, căruia îi cer să-şi dea demisia până la data de 19 iunie, din cauza gestionării defectuoase a crizei Pestei Micilor Rumegătoare (PMR), ceea ce a dus la blocarea exporturilor. În caz contrar, ciobanii vor ieşi în stradă şi vor protesta în faţa sediului autorităţii pe data de 23 iunie.

Editor : B.E.