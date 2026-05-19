Comisia Europeană a prezentat un plan pentru asigurarea aprovizionării cu îngrășăminte: „Europa trebuie să depindă mai puţin de alţii”

tractor împrăștie îngrășăminte pe un teren agricol
. Foto: Profimedia Images

Comisia Europeană a adoptat, marţi, un Plan de acţiune privind îngrăşămintele, o iniţiativă destinată sprijinirii fermierilor, care se confruntă cu creşterea costurilor şi deficitul de îngrăşămintele, consolidării producţiei interne şi reducerii dependenţei Europei de importuri, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Planul de acţiune privind îngrăşămintele combină măsuri de sprijin imediat menite să susţină accesibilitatea şi securitatea aprovizionării, cu acţiuni pe termen lung pentru a consolida producţia internă de îngrăşăminte, a îmbunătăţi rezilienţa aprovizionării şi a accelera tranziţia către îngrăşăminte biologice, cu emisii reduse de carbon şi circulare.

"Securitatea alimentară începe cu securitatea îngrăşămintelor. Europa trebuie să producă mai mult şi să depindă mai puţin de alţii pentru nutrienţii care susţin agricultura noastră. Planul de acţiune pe care îl prezentăm astăzi are ca scop asigurarea producţiei alimentare, a competitivităţii şi a autonomiei strategice a Europei... Acest plan de acţiune va oferi un parteneriat european privind îngrăşămintele, cu investiţii şi acţiuni la toate nivelurile: european, naţional şi privat", a declarat comisarul pentru Agricultură, Christophe Hansen.

Comisia va oferi un sprijin excepţional specific fermierilor europeni care se confruntă cu costuri ridicate ale îngrăşămintelor prin intermediul instrumentelor existente în cadrul politicii agricole a UE. Comisia va propune mobilizarea bugetului UE pentru a consolida rezerva agricolă cu o sumă substanţială. Acest pachet financiar va fi prezentat înainte de vară pentru a oferi o uşurare imediată a lichidităţilor fermierilor înainte de următorul ciclu de producţie şi va contribui la susţinerea producţiei agricole.

Pe termen scurt, Comisia va prezenta un pachet legislativ specific care să permită statelor membre să utilizeze pe deplin sprijinul disponibil în cadrul planurilor lor strategice actuale ale Politicii Agricole Comune (PAC). Aceasta va include o nouă schemă de lichiditate pentru a ajuta la fluxul de numerar, o mai mare flexibilitate pentru plăţile în avans şi stimulente mai puternice pentru practici agricole mai eficiente care reduc şi optimizează utilizarea îngrăşămintelor, trecerea la îngrăşăminte biologice şi investiţiile în rezilienţa fermelor, acolo unde este necesar.

Acţiuni suplimentare de sprijinire a fermierilor se vor concentra pe o mai bună gestionare a nutrienţilor, sprijin pentru dezvoltarea şi adoptarea unor practici agricole eficiente din punct de vedere al nutrienţilor şi un accent mai puternic pe serviciile de consiliere agricolă în cadrul PAC. În plus, Comisia va prezenta măsuri pentru a facilita utilizarea digestatelor, cu garanţii de mediu adecvate. Totodată, în urma viitoarei evaluări a Directivei privind nitraţii, Comisia va clarifica anumite norme de implementare, pentru a le alinia mai bine la realitatea agriculturii calendaristice experimentate pe teren.

De asemenea, Comisia va lua măsuri pentru a sprijini industria internă a îngrăşămintelor, pentru a preveni dezindustrializarea, a garanta aprovizionarea stabilă şi a reduce dependenţa noastră de importuri. Pentru a stimula circularitatea şi a reduce emisiile, Comisia va încuraja utilizarea alternativelor europene. Aceasta include o utilizare mai largă a îngrăşămintelor organice, biologice şi a alternativelor la produsele minerale tradiţionale. Alte căi includ biomasa algală, alţi amelioratori de sol, soluţii microbiene, biostimulanţi şi recuperarea azotului şi fosforului din nămolul de epurare.

Potrivit comunicatului citat, Executivul comunitar va examina opţiuni pentru a se asigura că orice flexibilitate suplimentară pentru industria îngrăşămintelor vine la pachet cu responsabilitatea de a decarboniza producţia, cu responsabilitatea de a asigura o producţie crescută de îngrăşăminte biologice şi circulare şi de a asigura disponibilitatea şi accesibilitatea îngrăşămintelor autohtone în Europa. Acest lucru va asigura disponibilitatea şi accesibilitatea îngrăşămintelor pentru fermieri, adoptarea produselor fertilizante europene şi, în cele din urmă, va aduce beneficii industriei autohtone.

În acelaşi timp, Comisia va reduce birocraţia inutilă şi barierele de piaţă şi va propune noi măsuri pentru a creşte cererea de îngrăşăminte autohtone sustenabile. Acest lucru va îmbunătăţi funcţionarea pieţei unice, inclusiv pentru produsele minerale.

Pentru a simplifica în continuare practicile economiei circulare, Comisia va evalua măsurile în contextul evaluării Directivei-cadru privind deşeurile pentru a simplifica gestionarea deşeurilor de origine animală şi a altor deşeuri.

Îngrăşămintele sunt esenţiale pentru producţia agricolă, viabilitatea fermelor şi securitatea alimentară şi reprezintă o parte semnificativă din costurile de producţie pentru fermieri. Creşterea costurilor îngrăşămintelor riscă să oblige fermierii să reducă ratele de aplicare sau să reducă suprafeţele cultivate, ameninţând randamentele culturilor, producţia alimentară şi rezilienţa sectorului agroalimentar al UE, susţine CE.

