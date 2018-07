Competiția roșiilor gigant din România

O roşie de 1 kilogram şi 300 de grame. Este performanţa unui legumicultor din Olt care are grădina plină doar cu tomate gigant. Roşia mamut a fost înscrisă şi la un concurs al cărui căştigător va primi 500 de euro. Ideea concursului apaţine unui consilier din ministerul Agriculturii care vrea astfel să stimuleze cultivatorii de roşii să încerce şi alte soiuri decât cele obişnuite.

Iulian Spânu este legumicultor la Pleşoiu în Olt şi în fiecare an cultivă tomate. De doi ani de când foloseşte un soi bulgăresc obţine roşii uriaşe.

Reporter: Câte kilograme credeţi că sunt pe vrejul respectiv?

Iulian Spânu: Cred că 7. Am avut roşie la un kilogram 600.

A auzit de concursul lansat de Ministerul Agriculturii şi s-a înscris imediat. E convins că va câştiga.

Iulian Spânu: Văzând că am roşii mari m-am dus cu o roşie, m-am dus la domnul director Ciobanu care a cântărit-o pe cântar şi când a văzut că are un kilogram 300, i-am spus că am avut roşii şi mai mari, de un kiligram 600, dar nu am ştiut de concurs.

Acum competiţia e mare în zonă. Vecinii lui vor să participe şi ei la concurs.

Producător: Normal, cum să nu particip?

Reporter: Cum îi faceţi reclamă roşiei?

Producător: Ăştia sunt roşii româneşti. Din sămânţă proprie.

Reporter: Cam cât are o roşie?

Producător: 800, un kilogram...

Florin Ciobanu, preşedinte Asociația Tinerilor Fermieri Olt: Sunt mari, nu sunt foarte frumoase, dar sunt mari, dar sunt foarte gustoase. Şi atunci dacă am identificat această nişă de piaţă vrem să conştientizăm pe micii producători. Până acum cea mai mare roşie are 1.400 de grame.

Aproximativ 4.000 de familii din Judeţul Olt primesc subvenţii de la stat pentru cultivarea tomatelor.

