Video Comuna care transformă resturile vegetale din gospodării în îngrășământ natural. Localnicii fac rând la utilajul cumpărat de primărie

Utilajul cumpărat de primărie poate toca până la 4 tone de reziduuri uscate pe zi. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Inițiativă inedită într-o comună din Buzău, unde primăria transformă resturile vegetale în compost. În loc să le aprindă prin gospodării sau pe câmpuri, oamenii le duc cu căruțele la marginea localității, unde sunt tocate mărunt de un utilaj cumpărat din bugetul local. Ulterior, compostul obținut se va întoarce în grădini și pe câmpuri, ca îngrășământ natural.

Pentru al doilea an la rând, localnicii din Smeeni, judetul Buzău, pot recicla resturile vegetale. Primăria a cumpărat, cu 250 de mii de lei, un utilaj care toacă fân, coceni de porumb și crengi.

„Buldoexcavatorul preia resturile vegetale, le pune in tocător, unde sunt mărunțite în doar cateva minute”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

Localnicii vin cu căruțele pline din toate satele comunei.

„Decât să mai dăm foc pe-acasă, pe-acolo, să facem Doamne ferește vreo prostie, le aducem frumos aici”, spune un bărbat.

„Fluxul mare a fost în această primăvară, când oamenii și-au făcut curățenie prin curți. Au adus crengi, iarbă, toate uscăciunile care erau în curte”, spune viceprimarul comunei Smeeni, Răzvan Necula.

Din resturile vegetale predate acum, oamenii vor primi în 2 ani compost, altfel spus îngrășământ natural pentru grădini și câmpuri.

„Față de chimicale e mult mai bun. Ajută la creștere, la dezvoltare”, spune un alt localnic, în timp ce descarcă resturile vegetale din căruță.

„Remanența lui în sol este de până la 3-4 ani. E o chestie foarte bună și pentru agricultură, și pentru legumicultură. Dacă el este făcut corect, prețul lui este mult inferior îngrășămintelor”, e de părere Georgian Calotă, fermier din județul Buzău.

Utilajul cumpărat de primărie poate toca până la 4 tone de reziduuri uscate pe zi.

reporter: Ioana Carpen
operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia

