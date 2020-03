Coronavirusul distruge și legumele. Producătorii nu mai au cui și unde să-și vândă marfa

Disperare printre legumicultori. Coronavirusul și restricţiile guvernamentale au lăsat piețele pustii. La Vidra, în Ilfov, fermierii se plâng că nu mai au puncte de desfacere și cer sprijinul Ministerului Agriculturii. Cum până la ajutoare mai este, însă, cale lungă, primăria le arată tuturor calea internetului. Le-a creeat un aprozar online, unde fiecare sătean își poate expune marfa, pentru a fi vândută en-gros sau cu amănuntul.

Suflă vântul a pagubă prin grădini și prin solarii. De când a intrat Coronavirusul în țară, fermierii au doar pierderi. Mare parte dintre legumele noi, atât de căutate odinioară, zace în solarii. Iar zarzavagii se tem de răul pe care-l simt și-l visează... zi de zi și noapte de noapte.

Soții Olteanu, din Vidra, Ilfov, trăiesc din ce cultivă și din ce le oferă pământul. De două săptămâni, însă, nu mai au unde să-și vândă marfa.

Georgeta Olteanu, fermier: Nu știm unde o să vindem, pentru că unde mergeam, în en-gros, să vindem, nu se mai vinde! Nu vine lumea. Nu știm ce-o să facem de aici înainte! Habar n-avem ce-o să facem! Stăm, așteptăm și noi să vedem ce-o să se întâmple! Ne gândeam să băgăm și pe internet, că am văzut ce se întâmplă. Poate vine cineva care are nevoie! N-am câștigat nimic! Absolut nimic! Așteptăm să ne ajute și pe noi cineva! Măcar cu desfacerea mărfii, s-o putem vinde!

Ion Olteanu, fermier: Cea mai gravă problemă este punctul de desfacere! Nu avem unde să ne ducem. În piața aia de gros nu mai vin, dom-ne! Veneau din țară, care cumpărau cantități pentru Suceava, Vaslui, Iași, Sibiu. Veneau de peste tot. Acum nu mai pot oamenii să vină din cauza epidemiei. Am vorbit cu un vecin și mi-a zis: dom-ne am stat două zile pe acolo și n-aveam cum să vând pentru că nu e lume în piață. Stăm cu marfa pe loc!

Afacerea nu-i mai merge nici lui Cristian Dumitrescu. Și familia lui tot cu legumicultura se ocupă. Au câteva solarii în care lucrează cât este ziua de lungă. De două săptămâni încoace, însă, efortul e zadarnic.

Cristian Dumitrescu: Degeaba sunt piețele deschise, dacă oamenii nu pot ieși când vor să cumpere din piețe. Oamenii, efectiv, nu au cui să vândă marfa nici degeaba! Comenzile sunt mici și rare. Nu sunt în ritmul normal care ar trebui să fie într-o primăvară normală, unde toată lumea cumpăra legume proaspete. E clar că nu va mai fi libertatea de mișcare și omul nu va mai avea curajul să iasă din casă să-și cumpere ce are nevoie și când are nevoie. Așteptăm cu speranțe mari programul Tomata cu cei trei mii de euro. Anul ăsta sunt vitali, ca să zic așa.

Până la ajutoarele guvernamentale, primăria Vidra a făcut un grup pe Facebook și îi îndeamnă pe oameni să învețe să-și vândă produsele prin intermediul internetului.

Marian Tudor, primar Vidra, Ilfov: Împreună cu colegii mei de la UAT Vidra am creat un cont pe facebook care se numește Aprozarul de Vidra, unde fiecare producător de legume poate să-și expună marfa pe care o are, iar cumpărătorul poate să-și aleagă de acolo marfa și cantitatea pe care vrea să o ia, prin telefoanele aferente, prin Facebook. Dacă comandă cineva din București, producătorul pregătește acele produse și le livrează.

Reporter: Prin curier?

Marian Tudor: Nu prin curier! Acel domn care vrea să cumpere aceste produse poate să vină să le ridice direct de la Vidra.

Vidra este unul dintre principalii furnizori de legume ai Capitalei! Peste 90 la sută dintre locuitorii săi sunt fermieri și obișnuiesc să-și vândă marfa en-gros, în piețele de profil ale Bucureștiului. Asociația lor face apel la Guvern să-i sprijine cu puncte speciale de desfacere. În acest sens, luni vor trimite și o scrisoare deschisă!

