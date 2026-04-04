Cu cât se vând roșiile românești la poarta solariilor. Producător: „Anul acesta au fost cele mai mari costuri din ultimii ani"

Cei câţiva producători de tomate din judeţul Olt care au început deja din martie să recolteze şi să livreze spre pieţe vând roşiile engros cu preţuri de 40 - 42 de lei pe kilogram. Preşedintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, Ion Păunel, a explicat aceste preţuri prin costurile ridicate, mai ales cele cu încălzirea solariilor, producţia diminuată şi cererea ridicată din această perioadă, scrie Agerpres.

Ion Păunel a explicat că pe de o parte au crescut preţurile la combustibilul pentru încălzirea solariilor în perioada friguroasă, cât şi la fertilizanţi şi îngrăşăminte.

"Anul acesta au fost cele mai mari costuri din ultimii ani, în primul rând din cauza creşterilor de preţ la combustibil, la forţa de muncă, seminţe, la toate inputurile, consumul de combustibil a fost dublu faţă de ultimele trei - patru ierni. Am avut o iarnă cu puţine zile însorite, cu multă nebulozitate, cu temperaturi scăzute. Cu toate acestea, cei mai pregătiţi, şi îi numărăm pe degete, au recoltat încă din luna martie", a spus liderul organizaţiei de producători.

Aceasta a menţionat că a fost recoltată până acum o cantitate redusă de tomate din solariile producătorilor români, iar în săptămâna următoare deşi va creşte cantitatea de roşii produse în ţară de pe piaţă, va fi şi o cerere foarte mare, având în vedere perioada Paştelui, estimările sale fiind că se va menţine preţul actual al tomatelor româneşti.

"Cei care scot primii au avut şi cele mai mari costuri şi atunci trebuie să se acopere într-un fel sau altul cheltuiala. Cererea de tomate româneşti în această perioadă este mai mare decât oferta. Cunosc cazuri în ultimii 3-4 ani de zile şi inclusiv anul acesta, când pentru prima recoltă, poate să fie de 50 de kilograme, 100 de kilograme, cât are fermierul, clienţii fideli au venit să cumpere chiar dacă nu este rentabil pentru ei, au vrut să fie primii pe piaţă. Anul acesta, ca şi anul trecut, preţul de pornire a fost undeva de la 45 de lei la producător şi cred că s-a plecat cu 52-53 de lei din angro către revânzător. Revânzătorul, la rândul lui, cred că a avut undeva un 60 de lei pe kilogram şi în piaţă a fost şi preţul de 69.99 de lei, chiar în unele pieţe, în funcţie de potenţialul cartierului, a fost chiar şi 80 de lei pe kilogram. În săptămâna de dinaintea Paştelui chiar dacă va mai creşte cantitatea recoltată, pentru că şi cererea poate fi mult mai ridicată decât acum, este posibil ca să nu observăm o reducere a preţului la tarabă", a explicat Păunel.

La rându-i legumicultor, Ion Păunel a admis că preţul roşiilor româneşti extratimpurii, cele care se recoltează acum din solarii, ar putea fi printre cele mai ridicate preţuri ale tomatelor din Europa, însă a punctat că roşiile legumicultorilor români sunt cele mai gustoase, din două soiuri renumite pentru gust în detrimentul cantităţii.

"Acest preţ este poate unul dintre cele mai mari din Europa, nu ştiu sigur, dar e posibil. Dar e o condiţie ca să vindem la preţul ăsta. Neapărat, fermierul trebuie să aibă cultivat cele două soiuri bulgăreşti, Paris şi Prekos, numai aceste tomate pot obţine acest preţ. Sunt cele mai timpurii, extra-timpurii de pe piaţă, rezistă cel mai bine la perioadele astea cu nebulozitate atmosferică şi sunt inconfundabile la gust. Productivitatea la acest soi în medie este undeva între 500 şi 700 de grame per plantă", a completat Ion Păunel.

Producerea tomatelor extratimpurii înseamnă pentru fermieri şi nopţi nedormite în care încălzesc solariile, nu doar costuri ridicate, a declarat, pentru AGERPRES, inginerul Tomel Băeţică, fermier din Izbiceni, localitatea cu cei mai mulţi cultivatori de tomate din ţară.

"Ca să putem să venim acum cu nişte tomate autohtone, calitative şi cu gust, am avut multe nopţi nedormite. Ca să nu mâncăm cauciucurile importate, toate aceste lucruri se fac cu nişte costuri şi cu nişte sacrificii, asta este munca noastră, din asta ne câştigăm pâinea. Produsele acestea se adresează populaţiei care vrea să mănânce produs autohton şi gustos. Costurile efective pe noapte, pentru încălzire s-au ridicat la 500 de lei pentru o suprafaţă de 1.500 de metri pătraţi şi pentru 3.000 de pătraţi am mers cu costuri de 1.000 de lei pe noapte. De aceea fără nişte preţuri relativ acceptabile, n-am mai putea continua", a spus Tomel Băeţică.

Fermierul, care a menţionat că va recolta în câteva zile tomate din solariile familiei, a mai susţinut că acum a avut costuri mai ridicate cu aproximativ 40% faţă de anii precedenţi, în condiţiile în care estimează o producţie cu circa 20-25% mai mică.

