Potrivit cifrelor, doar o treime din consumul intern de cartofi este acoperit de producătorii autohtoni. Credit foto: Guliver/Getty Images

Seceta din acest an afectează inclusiv culturile agricole. Spre exemplu, cartoful, mâncarea de bază pentru mulți români, va deveni delicatesă la iarnă. Producția rămâne mică și în sezonul actual, după un 2024 oricum dezastruos. Potrivit cifrelor, doar o treime din consumul intern este acoperit de producătorii autohtoni, așa că rămânem dependenți de importuri și la acest capitol. 

Agricultorii din Covasna au început deja să strângă cartofii de pe câmp, însă recolta e slabă și se tem că nu o să reușească să își acopere costurile de producție.

Deszke Janos, agricultor: Din cauza secetei care a fost în iunie, iulie, august arată foarte, foarte slab. Maxim 20 de tone, unde n-a fost irigat. Unde a fost irigat, e un pic mai binișor, dar foarte prost arată și prețul cartofului, și producția cartofului.

Janos este agricultor de 35 de ani și cultivă cartofi pe 220 de hectare. Vinde kilogramul cu un leu către fabricile de chipsuri.

Deszke Janos, agricultor: Momentan, prețul cartofului - în jur de 1 leu kilogramul, 1,20 maxim. Avem niște contracte cu cartoful de industrializare, costurile abia se acoperă... Cred că nici nu se acoperă anul ăsta prețurile. Ajutor din partea statului?! Zero, anul ăsta.

Konczei Csaba, vicepreședinte Comisia pentru agricultură: După o primăvară destul de ploioasă, destul de bună, și culturile au pornit destul de bine, dar după mai, în iunie și iulie, când trebuiau să se formeze tuberculii, atunci am avut o perioadă mai lungă de secetă și temperaturi foarte mari și asta a afectat destul de mult producția.

În piețele și supermarketurile din Brașov, kilogramul de cartofi românești pornește de la 3 lei, cu un leu mai mult față de cei din import.

Vânzătoare: 3,50 de lei cel alb și cel roșu - 4 lei. Chiar sunt mai mari prețurile față de lunile trecute, de exemplu. Față de anul trecut, au crescut semnificativ: cu 50 de bani sau 80.

Client: Pentru mine ca pensionar sunt scumpi, sunt scumpi față de cum era acum un 1-2 ani. Trec pe lângă ei și mă uit, doar ma uit. Dacă cumpăr, cumpăr 3-4 acolo, pentru o masă.

Client: Cumpăr de la țărani, de la târguri din drum. Și mai pun acasă. Am posibilitatea să pun acasă, dar mai puțin, nu atât de mult.

Potrivit statisticilor, românii gătesc, în medie, aproximativ 100 de kilograme de cartofi pe an. Doar o treime din consumul intern este acoperit de producătorii autohtoni, astfel că rămânem dependenți de importuri.

