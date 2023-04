Daea: Comisia Europeană ar putea interzice, până pe 5 iunie, importurile de cereale din Ucraina în România

Comisia Europeană ar putea interzice, până pe 5 iunie, importurile de grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiţă, ulei de floarea-soarelui din Ucraina în România, dacă statele membre care au decis unilateral să interzică importurile nu vor renunţa la decizie, şi va aloca de urgenţă României sprijin financiar din pachetul de 100 de milioane euro stabilit pentru cele cinci ţări membre vecine Ucrainei, afectate de importurile masive, a anunţat ministrul Agriculturii Petre Daea. Acesta a adăugat că, până în prezent, prin ţara noastră au trecut 7,3 milioane tone de cereale, dintre care două milioane de tone au rămas în România.

Ministrul Daea a mai explicat, după ce a participat marţi la Consiliul Agricultură şi Pescuit de la Bruxelles, că o decizie de a sprijini România a fost luată de către comisarii europeni, dacă Polonia, Ungaria, Bulgaria şi Slovacia nu vor renunţa la măsura unilaterală prin care au interzis importurile de produse agroalimentare din ţara noastră, potrivit News.ro.

„Majoritatea statelor au fost de acord cu aceste sume, iar pe urmă, prin grupul de lucru, să se valideze şi apoi să intrăm pe drumul juridic necesar pentru a putea primi sumele respective. Dacă ţările celalate nu renunţă, România va primi, pe de o parte, şi suma şi va primi şi decizia luată de Comisie pentru interzicerea importurilor în România din Ucraina”, a afirmat Petre Daea, într-o conferinţă de presă susţinută miercuri la sediul Ministerului Agriculturii.

El a făcut o trecere în revistă a întâlnirilor pe care le-au avut la Bruxelles.

„Aş vrea să vă spun că este un maraton al întâlnirilor în interesul fermierilor şi al ţării, ştiindu-se foarte bine că săptămâna trecută, vinerea, am avut şi întâlnirea cu ministrul ucrainean, după aceea a fost conferinţa de presă, după care am plecat imediat la Bruxelles. Am plecat pentru a intra în tiparul de lucru cu specialiştii de acolo, în aşa fel încât comunicarea instituţională să aibă continuitate şi sens şi în acelaşi timp şi conţinut. România are o asemenea situaţie ce poate fi procesată printr-o decizie europeană în aşa fel încât să putem lărgi lista cu produsele care se supun procedurii salvargare excepţională pentru a fi interzise la import din Ucraina. Iată că din aceste discuţii şi întâlniri de lucru a rezultat şi o decizie. A rezultat decizia conform căreia Uniunea Europeană a pus la dispoziţia ţărilor care au fost afectate şi în speţă cele cinci ţări suma de 100 milioane euro, sumă care se va acorda prin decizia Comisiei Europene şi o vom avea în dispozitivul legal în câteva zile, sperăm noi, pentru ca să putem să dăm drumul la aceste sume către fermierii noştri care au avut de suferit din acest punct de vedere”, a explicat Daea.

El a explicat că „a doua decizie a fost aceea că Comisia Europeană a stabilit aşa: se interzice importul de produse din Ucraina la grâu, porumb, floarea soarelui, rapiţă şi apoi şi la uleiul de floarea soarelului”.

„Aceasta a fost concluzia la care a ajuns Comisia, analizând propunerile noastre, solicitările noastre şi interpretând juridic deciziile pe care le pot lua, în condiţiile în care le permite Regulamentul european 870 care a instituit aceste norme de liberalizare, norme care îşi au originea în Acordul de asociere semnat de către UE şi parafat de către toate ţările membre între UE şi Ucraina. De aici au început discuţiile şi solicitările care au fost diferite şi pe bună dreptate, întrucât fiecare ţară îşi are specificul ei şi impactul asupra produselor pe care le are şi le realizează care sunt impactate de aceste importuri. În ziua de luni am avut o videoconferinţă cu cei cinci miniştrii la Reprezentanţa Comisiei Europene în România, punându-ne de acord şi stabilindu-ne modul în care vom dialoga cu reprezentanţii Comisiei, în speţă cu vicepreşedintele Comisiei Europene şi cu comisarul european pe agricultură. Am spus foarte clar, toţi, că trebuie să rămânem uniţi în baza scrisorii comune pe care au semnat-o premierii pentru preşedinta Comisiei Europene. Marţi am avut videoconferinţă noi, cei cinci miniştri, cu vicepreşedintele Comisiei Dombrovskis care răspunde de activitatea de comerţ. Domnia sa a spus aşa – da, sunt două lucruri separate şi anume e o situaţie stabilită prin voinţa unilaterală şi aici nu apare echivocul şi rog statele membre care au luat această măsură să renunţe imediat la ea. În condiţiile în care renunţaţi la această situaţie putem continua dialogul şi pentru celelalte solicitări care însemnau lărgirea listei, termenul de aplicare şi evident solicitările privind compensarea. Comisarul a spus foarte clar – sunt două situaţii în care Româmnia trebuie să fie acoperită de deciziile Comisiei şi de aceea vă rog pe toţi, cei care aţi luat asemenea măsură să renunţaţi la ea, dacă doriţi să vă dăm sprijinul. Este condiţie esenţială şi dacă vreţi să introduceţi regula UE, ştiind că sunteţi într-o situaţie în care legea nu vă permite să luaţi asemenea decizii. România trebuie ajutată şi, în condiţiile în care nu renunţaţi, României îi dăm un alt statut şi anume o protejăm noi prin decizia CE şi trimitem banii imediat României. Aceasta a fost comunicarea vicepreşedintelui Comisiei care discutase cu o zi înainte cu premierul României”, a completat Daea.

Acesta a mai spus că „România a câştigat răspunsul dat de Comisie şi aşteptăm decizia ca această oprire a importului să se facă prin act de către Comisia Europeană care este responsabilă în domeniu şi al doilea să primească imediat suma necesară care îi revine din repartizarea banilor din cei 100 milioane euro”.

„Dacă astăzi şi mâine celelalte ţări nu renunţă, România este protejată de decizia Comisiei prin care se instituie interzicerea importului până pe data de 5 iunie. De ce până pe data de 5 iunie? Pentru că până atunci îşi are valabilitatea Regulamentului 870 care trebuie modificat şi la care vom lucra şi vom dialoga în interiorul UE cu ţările interesate, care sunt afectate, dar în dialog instituţional cu CE, în aşa fel încât să putem proiect un drum mai lung de acţiune comună şi instituirea unor reguli comune pentru protejarea pieţii de importurile din Ucraina”, a mai precizat ministrul Agriculturii.

