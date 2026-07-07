Prețuri de dumping pentru pepenii din „Sahara Olteniei". Agricultorii se plâng că nu-și vor scoate investiția anul acesta. Kilogramul de pepeni se vinde chiar și cu 60 de bani, la jumătate față de anul trecut. Producția e bună, remorcile sunt pline cu pepeni, însă marfa riscă să se strice în piețele angro, pentru că nici cumpărătorii nu se înghesuie. Puțini sunt cei care reuseșc să-și trimită marfa la export. Polonia este una dintre țările de destinație pentru pepenii de Dăbuleni.

60, 70 sau 80 de bani/kilogram. Acesta este acum prețul în Dolj, patria lubeniței. Producătorii spun că e un preț infim raportat la cheltuieli și munca depusă.

„Foarte mici. Nu scoatem nici investiția pe care am băgat-o. Începând de la semințe, folie, îngrășăminte, apă... Ce să mai spunem cât e benzina de scumpă?!”, se plânge o femeie.

Cultivatorii de pepeni trăiesc acum sub un stres enorm: marfa trebuie vândută urgent. Dacă e ținută prea mult în piețele angro din Dolj, zemosul fruct riscă să se strice, din cauza temperaturilor ridicate.

„Deși prețul este unul foarte mic, doar 60% din marfa adusă zilnic aici în piața angro din Dăbuleni este vândută”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

„Prețul a scăzut extraordinar de mult, în jurul la 60 de bani. Au venit comercianți din exterior cu TIR-urile, sunt niște intermediari care fac prețul în această piață. Oamenii nu-și mai scot investiția. Anul trecut, în perioada asta, se dădea în jurul prețului de 1,2-1,3 lei”, mărturisește un alt producător din zonă.

„Nu știu dacă e momentul să mă gândesc la un profit. Deocamdată e foarte... E dezastru! Cred că e momentul să mai abandonăm din activitatea asta agricolă, nu e rentabilă”, spune dezamăgit un al cultivator de pepeni din Dolj,

Unii agricultori au soluția exportului.

„Au încă căutare în momentul acesta, se cere pe piața din Polonia”, mărturisește un bărbat care, întrebat ce cantitate transportă spre clienții polonezi, răspunde: „23-24 de tone. Și mai sunt pentru astăzi încă două camioane cu aceeași destinație”

Suprafețele cultivate cu pepeni în Dolj au crescut anul acesta.

„Peste 2.500 de hectare. Producția este mulțumitoare, din discuțiile avute cu fermierii, cu toate că unii dintre fermieri au mai întâmpinat probleme, ca urmare a ploilor și atacurilor ciorilor”, explică directorul Direcției Agricole Dolj, Sorin Agapie.

În unele piețe din țară, pepenii se vând cu 6 lei/kg, însă marfa este adesea importată din Grecia și Bulgaria.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia