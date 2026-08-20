Fermierii din sudul României sunt loviți din două direcții: seceta le usucă recoltele, iar Dunărea le blochează marfa. Apa nu mai ajunge pentru irigații, iar fluviul a coborât la niveluri istorice, ceea ce blochează navigația. La fel de disperați sunt și producătorii de pepeni. Altădată fala Olteniei, lubenița e mâncată acum de ciori pe câmpuri. „Peste 80% din bostan a fost abandonat”, spun dezamăgiți fermierii.

În Dolj, fermierii au pariat în acest an pe instalațiile de irigat. Planul era să tragă apă din Dunăre până la culturile în care și-au băgat toți banii. Proiecțiile erau bune, până ce Dunărea a început să scadă vertiginos, iar cel mai rău coșmar a început să devină realitate.

„Cultură calamitată 100%. Nu se mai poate face nimic în momentul ăsta, chiar dacă Dumnezeu ne-ar ajuta cu niște ploi”, e de părere Aurel Nedelcu, fermier din Dolj.

„Paguba este foarte mare, în proporție de 80% este paguba. Ne așteptam la un an agricol foarte bun, dacă aveam apă pe canalele de irigații”, completează Gabriel Vlad, fermier.

„Erau speranțe foarte mari, foarte mulți au făcut investiții, au achiziționat instalații de irigat, pivoți, au investit mult... și muncă, și bani. În situația actuală, dacă se merge în continuare, vor intra în faliment”, e de părere Costinela Birtu, referent Camera Agricolă Valea Stanciului.

Nu e dezastru doar pe câmp. Fermierii se uită cu teamă și spre silozuri. Barjele nu circulă pe Dunărea secată, așa că nu pot vinde mai nimic.

„Vă dați seama, la prețurile combustibilului cât sunt de mari, s-ar putea să fie diferența dublu între barjă și transportul feroviar și rutier”, spune Ionel Gângioveanu, fermier.

La fel de disperați sunt și producătorii de pepeni. Altădată fala Olteniei, lubenița e mâncată de ciori pe câmpuri.

„Băgăm discul în ele, le tocăm și azotăm pământul, cum ar veni. În jur de 50 de ari sunt aici. Eu am cules în jur de 15 tone, uitați cât a rămas. A fost dezastru cu temperaturile! Consum de bani, consum de nimic. Asta este...”, spune dezamăgit Lucian Urucu, fermier.

„Peste 80% din bostan a fost abandonat, lubenițe de peste 10-12-20 kilograme. Ar fi trebuit să dea 12 milioane (n. red. 1.200 lei) numai la recoltat și nu ar fi scos banii pentru a-și plăti oamenii... Nu mai punem la socoteală înființarea culturii și întreținerea ei pe toată această perioadă, plus paza”, spune primarul comunei Călărași, Sorin Sandu.

În „Sahara Olteniei”, altădată un pământ numai bun pentru agricultură, nu au mai fost înregistrate ploi de aproape două luni.

redactori: Gabriela Mihăescu, Cristian Ionescu

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia