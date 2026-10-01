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Estonia interzice tranzitul cerealelor din Rusia și Belarus. „Am avertizat încă din septembrie: nu faceți planuri”

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Estonia's Foreign Affairs Minister Margus Tsahkna
Margus Tsahkna, ministrul de Externe al Estoniei. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Coordonare cu Letonia și Lituania

Tallinnul spune că vrea să împiedice Moscova să găsească noi rute pentru propriile exporturi, în timp ce atacă porturile ucrainene și blochează exporturile de cereale ale Ucrainei. Măsura anunțată joi face parte dintr-un demers coordonat cu Letonia și Lituania pentru ca porturile baltice să nu devină o alternativă pentru Rusia.

„Astăzi, am interzis tranzitul cerealelor rusești și belaruse pe teritoriul Estoniei”, a anunțat Tsahkna într-un mesaj publicat pe X. Ministrul eston a legat direct decizia de atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare ucrainene și de încercările Moscovei de a găsi alte rute pentru propriile exporturi.

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„Rusia atacă porturile ucrainene, blochează exporturile de cereale ale Ucrainei și apoi caută noi rute pentru propriile cereale. Estonia nu îi va oferi una”, a transmis șeful diplomației estone. „Am avertizat încă din septembrie: nu faceți planuri pentru transportarea cerealelor rusești prin Estonia. Astăzi, am transformat acel avertisment în lege”, a scris ministrul.

Coordonare cu Letonia și Lituania

Tallinnul încearcă să coordoneze măsura și cu celelalte două state baltice, pentru a împiedica apariția unor noi rute de tranzit prin regiune. „Împreună cu Letonia și Lituania, lucrăm pentru a ne asigura că porturile baltice nu devin o rută de tranzit pentru Rusia”, a transmis Tsahkna.

Uniunea Europeană a introdus în 2024 taxe vamale pentru produsele cerealiere provenite din Rusia și Belarus, în încercarea de a limita accesul acestora pe piața comunitară.

Măsurile europene nu împiedică însă în toate cazurile tranzitul produselor prin teritoriul UE către țări terțe, iar Estonia a decis să introducă propria interdicție.

Decizia intervine în timp ce Rusia caută rute alternative pentru exporturile sale de cereale, după perturbarea transporturilor prin Marea Neagră. Companii rusești adaptează terminale din porturile rusești de la Marea Baltică și Oceanul Arctic, folosite anterior pentru alte tipuri de mărfuri, pentru a putea gestiona cantități mai mari de cereale.

„Rusia nu poate purta un război de agresiune și, în același timp, să se aștepte ca noi să o ajutăm să-și mențină comerțul în mișcare. Nu vom contribui la finanțarea războiului său și nici nu îi vom facilita continuarea agresiunii”, mai a transmis ministrul eston de Externe.

Editor : M.I.

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