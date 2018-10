Eugen Teodorovici: România nu a propus nicio tăiere în Consiliul UE pentru fermierii afectaţi de pestă

Europarlamentarul Siegfried Mureşan a acuzat Guvernul că a votat pentru tăierea fondurilor alocate pentru anul 2019, bani din care ar urma să fie despăgubiţi fermierii afectaţi de pestă. În replică, ministerul de Finanţe spune că încă nu s-a dat votul final pe aceste fonduri.

"Domnul europarlamentar român a făcut o serie de amendamente pe care le prezintă în Parlamentul European, şi nu în altă parte. Din păcate, din ce am vorbit şi cu colegii de la Bruxelles, au fost amendamente făcute totuşi în mod chiar şi eronat, vizând alte linii de buget decât ar fi fost normal. Nu s-a decis nimic. Se va decide nu în noiembrie, ci ulterior la nivel de Parlament European. România nu a propus nicio tăiere. Din contră, colegii din diferite structuri, atât de la Bucureşti, cât şi la nivelul Bruxelles-ului, şi nu numai, au făcut propuneri de majorare, astfel încât fermierii români să nu aibă nimic de pierdut, ci numai de câştigat, în sensul de a primi mai multe fonduri. Şi domnul ministru Daea a prezentat acest lucru, a spus de o discuţie pe care a avut-o la nivel de comisar european şi unde s-a reiterat sprijinul pentru fermierii din România. Deci nimic adevărat din cele spuse de domnul europarlamentar român”, a declarat ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, la Digi24.

„E o confuzie pe care Siegfried Mureşan încearca s-o imprime cu multe ocazii, nu ştiu de ce are o astfel de abordare. A dus la nivel de Parlament European practica din parlamentul naţional unde am văzut oameni din opoziţie care la discutia bugetului fac amendamente unde nu trebuie pentru deliciul discuţiilor din spaţiul public, dar fără fundament tehnic. Ministrul Agriculturii nu va face niciodată propunere de tăiere de fonduri”, a asigura ministrul Finanţelor.

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan a anunţat joi că Guvernul condus de Viorica Dăncilă a votat în Consiliul Uniunii Europene (UE) tăierea fondurilor europene pentru fermierii afectaţi de pesta porcină. Ministerul Finanţelor a reacţionat şi a transmis, pentru News.ro, că poziţia Consiliului adoptată în data de 4 septembrie nu avea cum să includă amendamente depuse ulterior datei de 11 iulie, dată la care statele membre au convenit proiectul de buget.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunţat, miercuri, că Guvernul a aprobat un plan de măsuri pentru combaterea pestei porcine, după ce Comisia Europeană a aprobat acordarea pentru România a 43 milioane de euro.

Joi, Mureşan a atras atenţia că Guvernul nu au obţinut niciun euro în plus de la UE pentru fermierii afectaţi de pesta porcină.

”Mai mult, aşa cum arătam dimineaţă, Guvernul Dăncilă a votat în Consiliul UE tăierea fondurilor europene pentru fermierii afectaţi de pesta porcină în Bugetul UE 2019. În acelaşi timp, eu am cerut în Parlamentul European 110 milioane de euro în pentru această linie bugetară în bugetul european de anul viitor. Decizia finală va fi luată la finalul lunii noiembrie”, a scris Mureşan, pe pagina sa de Facebook.

El a atras atenţia că alocările pentru România din FEADR sunt prestabilite, nu pot fi modificate şi sunt fixe pe o perioada de 7 ani.

”Aşadar, ministrul Daea trebuie să ne spună de unde exact a luat aceşti bani pentru că este clar că nu vorbim de bani în plus de la UE. Sunt fonduri care deja au fost alocate agricultorilor din România”, a scris Mureşan.

În 4 septembrie, după încheierea procedurii scrise, Consiliul UE a adoptat proiectul de buget convenit de statele membre în 11 iulie. Astfel, poziţia Consiliului adoptată în data de 4 septembrie nu avea cum să includă amendamente depuse ulterior datei de 11 iulie, mai cu seamă cele depuse într-un alt for decizional cu atribuţii în adoptarea bugetului, potrivit explicaţiilor trimise de Ministerul Finanţelor, la solicitarea News.ro.

”În reducerile operate de către Consiliu în proiectul de buget pentru anul 2019, la linia dedicată măsurilor de urgenţă privind sănătatea animalelor şi a plantelor nu s-au făcut reduceri ale creditelor de plăţi, ci numai ale celor de angajament”, se arată în răspunsul ministerului.

