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Exporturile de ovine și caprine din România, aproape de reluare. Ce schimbă aprobarea Planului de Acțiune de către Bruxelles

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Tanczos Barna, ministrul Finanțelor.
Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Aprobarea de către Comisia Europeană a Planului de Acţiune al României, transmis de ANSVSA pentru deblocarea exporturilor de ovine şi caprine, este o decizie extrem de importantă, pentru că reprezintă primul pas necesar către reluarea comerţului internaţional în acest sector, a transmis, sâmbătă, ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Tanczos Barna.

„Continuăm demersurile diplomatice pentru adoptarea următoarelor decizii necesare reluării exporturilor de ovine şi caprine, iar ANSVSA trebuie să implementeze într-un mod profesionist Planul de Acţiune”, a notat Tanczos Barna, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Agriculturii a precizat că, în convorbirea pe care a avut-o vineri, în sistem de videoconferinţă, cu comisarul european pentru sănătate şi bunăstarea animalelor, Oliver Varhelyi, a prezentat măsurile luate de România pentru combaterea pestei micilor rumegătoare şi a variolei ovine, a susţinut importanţa adaptării regulilor europene pentru a permite exportul animalelor vaccinate şi le-a mulţumit experţilor Comisiei Europene pentru colaborarea din ultimele luni.

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Planul de Acţiune a fost transmis pe 11 septembrie Comisiei Europene pentru deblocarea exporturilor de ovine şi caprine. Acesta prevede, printre altele, administrarea diferenţiată a 1,3 milioane de vaccinuri obţinute cu titlu gratuit de la forul european, a informat anterior Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit unui comunicat de presă al ANSVSA, transmis vineri Agerpres, soluţia aprobată protejează şi nu afectează în niciun fel exporturile de carcase şi produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două judeţe din Dobrogea.

Mai mult decât atât, concomitent cu aprobarea planului, ANSVSA a securizat şase pieţe terţe de export în condiţii de vaccinare în schemă completă, prin semnarea de tratate internaţionale cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel şi Libia. În paralel, alte şapte acorduri similare se află în curs de negociere avansată, garantând un spectru larg de debuşee comerciale imediat ce noul statut epidemiologic devine activ.

Oierii au protestat marţi în Piaţa Victoriei, principalele nemulţumiri fiind legate de gestionarea focarelor pestă sau variolă ovină şi măsurile care duc la sacrificarea animalelor, dar şi de interzicerea exporturilor la oi şi capre din cauza pestei micilor rumegătoare.

Editor : Ș.R.

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