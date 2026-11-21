Agricultorii anunță noi scumpiri în piețe. Producătorii se plâng că facturile la energie au crescut foarte mult și spun că vor fi nevoiți să-și recupereze banii de la clienți. Prețurile legumelor ar putea exploda, așadar, la primăvară. De pildă, roșiile, al căror preț ar putea trece de 60 de lei pe kilogram.

Dacă în primăvara anului trecut un kilogram de roșii costa aproximativ 40 de lei, în primăvară prețul ar putea depăși 60 de lei. O veste nu tocmai bună pentru românii care spun că oricum au tăiat multe produse de pe lista de cumpărături.

„O să fie foarte scumpe și nu știu cum o să ne descurcăm”, se plânge o femeie.

„Nu o să ne putem permite! O să fie greu.”, spune cineva.

„Las' să le dubleze, că stau cu ele pe masă”, concluzionează altcineva.

Cosmin Dragu, legumicultor din Dolj, cu 7 solarii, spune că doar pentru încălzirea unuia dintre ele scoate din buzunar și cu 20.000 lei mai mult anul acesta față de anul trecut, costuri care se vor vedea în prețul legumelor de pe tarabe.

„Am început sezonul 2027, dar l-am început din start cu costuri mult mai mari. De la achiziția cărbunelui pentru centrală, la energie electrică, pentru că totul este pe energie electrică - senzori, pompe - și până la urmă motorina cu care transportăm marfa la piață”, calculează Cosmin Dragu.

„Anul trecut, fermierii achiziționau o tonă de cărbuni la prețul de 1.600 lei, însă anul acesta prețul a crescut la 2.000 lei”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

„Din toate punctele de vedere mă afectează și la legume, și la restul facturilor”, se plânge un alt legumicultor.

„Nu le va pica bine consumatorilor. Costurile vor fi mai mari, în procente cuprinse între 25 și 40%, față de anul trecut și să nu uităm că și în 2026 am avut o creștere a impozitelor și a energiei de 70% față de 2025”, atrage atenția Ion Păunel, președintele legumicultorilor din Olt.

Legumicultorii spun că nu pot scădea prețurile, chiar dacă asta ar însemna să rămână cu marfa nevândută.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia