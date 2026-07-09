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Video Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză, direct de la pompă. Propunerea legislativă a ajuns în Senat. „Nu pomeni așteptam noi”

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Dacă vor putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă, costurile s-ar reduce la jumătate, spun fermierii. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză, direct de la pompă. Propunerea legislativă a ajuns în Senat și, dacă va fi adoptată, îi va ajuta pe fermieri să scape de unele blocaje financiare. În prezent, statul subvenționează motorina folosită în agricultură cu 2,7 lei pe litru, dar fermierii trebuie să suporte costul inițial și apoi să-și recupereze banii. Oamenii spun că măsura ar fi o gură de oxigen, după 5 ani de secetă și pierderi în lanț. „Nu pomeni așteptam noi, ci măsuri coerente”, spune un agricultor din Galați.

„În tarlaua asta avem cam 34 hectare de orzoaică de toamnă, aproximativ 2 tone de motorină s-au consumat aici, cu tot cu recoltat”, explică un fermier din Galați.

Dacă vor putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă, costurile s-ar reduce la jumătate, spun fermierii.

„Ni s-au dat tot felul de pomeni, dar nu pomeni așteptam noi, ci măsuri coerente. Coborârea accizei din preț ar fi mult mai mult decât acea suma pe care o primim de la APIA, un impact deosebit asupra noastra, mai ales după 5 ani de secetă, în care am avut numai pierderi. Ar fi o gură de aer pentru noi!”, spune Cătălin Ionescu, fermier.

În prezent, statul subvenționează motorina folosită în agricultură cu aproximativ 2,7 lei pe litru, dar fermierii trebuie să suporte costul inițial și apoi să-și recupereze banii de la APIA. Asta înseamnă, de multe ori, blocaje financiare pentru agricultori.

„Achiziționăm motorina destul de scump. Acum o săptămână am luat o cantitate cu 8,4 lei/litru, ca saptămâna aceasta, la sfârșit, să o luăm cu 9,44 lei. Am crezut că ne-a lovit trenul din nou. Avem bani de primit și de anul trecut, deci nu sunt achitate toate sumele”, se plânge Sicuța Murgu, agricultor.

„Rambursarea accizei la motorină se face prin depunerea cererilor de plată aferente trimestrului încheiat. În jur de 1.000 de fermieri încheie acord, depun cereri trimestrial, adică toți acești 1.000 vin de patru ori pentru a solicita rambursarea”, explică Camelia Viorică, sef serviciu masuri specifice APIA Galați.

Propunerea legislativă prevede o cantitate limitată de combustibil pentru fiecare fermier, iar dreptul de cumpărare ar urma să fie acordat pe baza unui Certificat de Utilizator Agricol.

„Cantitatea maximă de motorină fără acciză va fi stabilită anual, în funcție de suprafața exploatată de tipul culturilor sau de efectivele de animale”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

Motorina fără acciză va putea fi utilizată exclusiv pentru lucrări agricole. Dacă banii sunt cheltuiți pe altceva, sunt prevăzute amenzi cuprinse între 15.000 și 150.000 de lei.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

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