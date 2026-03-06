Fermierii ar putea primi și în 2026 aproape 2,7 lei pentru fiecare litru de motorină folosit în agricultură. Ce prevede proiectul MADR

Fermierii din România ar putea primi și în 2026 o subvenție de aproape 2,7 lei pentru fiecare litru de motorină utilizat la lucrările agricole, potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Documentul prevede continuarea schemei de ajutor de stat prin care o parte din acciza la motorină este rambursată agricultorilor, iar bugetul total estimat este de 620 de milioane de lei.

Schema se aplică pentru motorina utilizată la lucrări mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic și pentru îmbunătățiri funciare, iar sprijinul este acordat sub formă de rambursare a unei părți din acciza plătită pentru carburant.

Cum va funcționa subvenția pentru motorină

Proiectul de act normativ completează Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014, prin care a fost instituită încă din 2015 schema de sprijin pentru motorina utilizată în agricultură.

Pentru anul 2026 sunt stabilite următoarele valori:

acciza redusă pentru motorina utilizată în agricultură: 106,72 lei pentru 1.000 de litri;

acciza standard prevăzută în Codul fiscal este de 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri;

diferența dintre cele două niveluri este de 2,697 lei pentru fiecare litru, sumă care va fi rambursată fermierilor ca ajutor de stat.

Acciza redusă este calculată în baza legislației europene, care stabilește o rată minimă de impozitare de 21 de euro pentru 1.000 de litri de motorină, convertită în lei la cursul euro din 1 octombrie 2025, de 5,0821 lei pentru un euro.

În practică, fermierii cumpără motorina la prețul normal, iar ulterior primesc de la stat diferența de acciză, prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Bugetul schemei pentru anul 2026

Proiectul stabilește că valoarea totală a schemei de ajutor de stat pentru 2026 este de 620 de milioane de lei, bani care vor fi alocați prin bugetul Ministerului Agriculturii.

Suma va acoperi atât continuarea schemei de sprijin pentru anul viitor, cât și plata unor restanțe aferente anului 2025.

Potrivit notei de fundamentare, fondurile disponibile în prezent nu mai acoperă solicitările pentru plata ajutorului de stat aferent perioadelor:

iulie - septembrie 2025 (trimestrul III)

octombrie - decembrie 2025 (trimestrul IV)

Prin urmare, noul act normativ permite completarea cadrului legal și asigurarea bugetului necesar pentru plata acestor sume.

Aproximativ 17.000 de fermieri beneficiază de schemă

Schema funcționează din 2015 și este una dintre principalele forme de sprijin acordate producătorilor agricoli pentru reducerea costurilor de producție.

Potrivit notei de fundamentare care însoțește proiectul de hotărâre, în anul 2025 bugetul alocat schemei a fost de 815,258 milioane de lei, iar plățile efectuate au totalizat 815,257 milioane de lei, pentru trimestrele III și IV din 2024 și trimestrele I și II din 2025.

În medie, aproximativ 17.000 de fermieri au beneficiat de sprijin la fiecare tranșă de plată.

Schema este permisă de legislația Uniunii Europene

Programul de sprijin este acordat în baza legislației europene privind ajutoarele de stat în agricultură. Schema a fost introdusă având în vedere Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene, care stabilește condițiile în care anumite ajutoare sunt compatibile cu piața internă a Uniunii Europene.

Ulterior, prin Regulamentul (UE) 2023/1315, termenul de aplicare al acestui cadru european a fost prelungit până la 31 decembrie 2026, ceea ce ar permite României să continue acordarea sprijinului pentru motorina utilizată în agricultură.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, fermierii s-au confruntat în ultimii ani cu un context economic dificil, marcat de creșterea costurilor pentru resursele agricole și de fenomene meteorologice extreme, precum seceta pedologică sau inundațiile.

În același timp, evoluțiile de pe piața petrolului, influențate inclusiv de tensiunile geopolitice din zona Golfului, au dus la creșterea prețului motorinei, ceea ce a majorat costurile de producție în agricultură.

Autoritățile susțin că menținerea schemei este necesară pentru stabilitatea și predictibilitatea activităților agricole, astfel încât fermierii să poată continua lucrările agricole și să își mențină exploatațiile viabile din punct de vedere economic.

