Fermierii mai pot cere până vineri despăgubiri pentru culturile afectate de secetă

Fermierii ale căror culturi de porumb și floarea-soarelui au fost afectate de secetă mai pot depune cereri pentru sprijinul financiar de urgență până vineri, 6 noiembrie, a anunțat marți Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Bugetul programului este de 155,36 milioane de lei, iar plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2026.

Cererile pot fi depuse fizic la centrul APIA la care este arondat fermierul, prin e-mail sau prin poștă ori curier. La sediile instituției sunt disponibile formulare pretipărite.

Ajutorul este acordat în baza Hotărârii de Guvern nr. 751/2026, iar cuantumul maxim ajunge la 333 de lei pentru fiecare hectar afectat.

Pentru a fi eligibili, producătorii agricoli trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să fi depus la APIA cererea de plată pentru anul 2025;

- să dețină un proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, cu un grad de afectare cuprins între 30% și 100%;

- să figureze în situațiile centralizatoare transmise de direcțiile pentru agricultură județene.

Sprijinul maxim de 333 de lei pe hectar este acordat pentru suprafețele afectate în proporție de 90% până la 100%. Pentru un grad de calamitate cuprins între 30% și 90%, suma se reduce proporțional.

APIA recomandă fermierilor eligibili care nu au depus încă documentele să se adreseze de urgență centrelor instituției, cel târziu până vineri.

Fermierii care au depus cererea își pot modifica suprafețele declarate

Guvernul a adoptat, pe 30 octombrie, Hotărârea nr. 950/2026, prin care a modificat regulile de acordare a ajutorului. Fermierii care au depus deja cererea se pot prezenta la centrul APIA unde au înregistrat solicitarea inițială pentru a modifica suprafețele pentru care cer sprijin.

Documentele justificative depuse inițial rămân valabile și vor fi atașate cererii modificate. Noua hotărâre clarifică și metodologia de calcul, prin eliminarea aplicării de două ori a procentului de calamitate.

„Suma cuvenită se va stabili prin raportare directă la suprafața determinată de APIA în anul 2025, asigurând plata corectă și cât mai rapidă a despăgubirilor”, au precizat reprezentanții Agenției.

Editor : A.D.