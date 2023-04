Fermierii din zona Moldovei vor să blocheze vama Siret, din Județul Suceava. Sunt supărați de cantitatea uriașă de cereale din Ucraina intrată și rămasă în România. Spun că, din cauza concurenței neloiale a țării vecine și a lipsei de reacție a Uniunii Europene, sunt obligați să își vândă stocurile proprii de cereale cu prețuri mult mai mici decât estimau.

Tiberiu Stan, fermier: "Trebuie să înțelegem că acei oameni nu vând marfa, scapă în disperare de ea la orice preț. Ei acum vând în pierdere. Europa nu a rezolvat cu această legislație problema lor, a băgat banii în buzunarele traderilor și multinaționalelor."

Ion Noțingăr, fermier: "Noi, înainte de a începe tranzitul, aveam o ofertă la grâu sau la porumb între 1,4 – 1,6 lei pe kilogram. La această dată a scăzut piața de așa manieră că noi avem acum sub 200 de euro per tonă, ceea ce reprezintă undeva la 0,95 – 1,1 lei per kilogram."

În portul Constanța așteaptă peste 2.000 de camioane cu cereale iar cele din Ucraina au prioritate - o altă problemă pentru agricultorii români, ale căror livrări la export sunt întârziate.

Cristian Stoica, fermier: "Putem spune că vom ajunge clar în situația în care să ne rugăm efectiv de cumpărători și de transportatori să ne trimită camioane pentru a putea livra marfa. Ori acest lucru va împinge prețul și mai în jos."

Dana Costache, jurnalist Digi24: În această hală erau depozitate 2.800 de tone de grâu. În toamnă, o parte din cantitate s-a vândut cu 2 lei și 8 bani kilogramul iar recent diferența s-a dat cu 1,25 lei pe kilogram.

Mihai Oancea, fermier: „Factorii ăștia au dus la acest preț al grâului care este sub așteptări în acest moment."

Gabriel Stanciu, fermier: „Pentru fermierii care nu sunt capitalizați în momentul de față înseamnă faliment. Pentru fermierii cu un nivel de capitalizare mediu sau ridicat, falimentul va veni în anul 2024, indiscutabil.”

Conform statisticilor publicate de guvernul de la Kiev, în țară au intrat, anul trecut, cereale ucrainene în valoare de 1,24 de miliarde de dolari. România, Bulgaria, Polonia, Slovacia și Ungaria cer Uniunii Europene mai mulți bani pentru despăgubirea fermierilor afectați de importurile masive de produse agricole din Ucraina.

