Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie, pe fondul supraproducției de vin

Data publicării:
Grape vines, Languedoc, France, Europe
Franţa este unul din cei mai mari producători mondiali de vin. Sursa foto: Profimedia Images

Franța va aloca 130 de milioane de euro pentru defrișarea unor suprafețe de viță de vie, în încercarea de a reduce supraproducția de vin într-o perioadă marcată de scăderea consumului și de efectele schimbărilor climatice. Măsura, anunțată de Ministerul Agriculturii, urmărește să stabilizeze piața și să sprijine un sector viticol aflat sub presiune.

Ministerul francez al Agriculturii a anunţat luni că va acorda industriei viticole un sprijin suplimentar în valoare de 130 de milioane de euro pentru noi lucrări de defrişare a plantaţiilor de viţă de vie, care să prevină o producţie excedentară, adăugând că va cere Uniunii Europene să contribuie şi ea, transmite Reuters.

„Sectorul suferă de pe urma deteriorării situaţiei, influenţată de efectele schimbărilor climatice, care au afectat în mod repetat recoltele timp de mai mulţi ani, continua scădere a consumului de vin, în special de vinuri roşii, precum şi de tensiunile geopolitice majore”, a informat Ministerul francez al Agriculturii într-un comunicat de presă.

Franţa, unul din cei mai mari producători mondiali de vin, a subvenţionat defrişarea plantaţiilor de viţă de vie pentru a contracara supraproducţia, în contextul scăderii consumului de vin, o abordare criticată însă de unii viticultori care susţin că astfel zonele din sudul ţării devin la vulnerabile la incendiile de vegetaţie.

În luna septembrie, Ministerul Agriculturii de la Paris a estimat că producţia de vin a Franţei va creşte în acest an cu 3% comparativ cu cea de anul trecut, care a fost afectată de condiţiile meteo nefavorabile, dar cu toate acestea va fi cu 13% mai mică decât media multianuală, din cauza secetei din luna august dar şi a reducerii suprafeţelor cultivate cu viţă de vie în unele regiuni viticole importante.

„Acest nou, şi foarte semnificativ efort financiar, în pofida unui context bugetar foarte dificil şi condiţionat de adoptarea surselor de finanţare, demonstrează hotărârea guvernului de a salva industria noastră viticolă pe termen lung şi a-i permite să îşi revină”, a informat ministrul francez al Agriculturii, Annie Genevard într-un comunicat de presă.

