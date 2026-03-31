Guvernul a aprobat Memorandumul de semnare a Acordului UE-MERCOSUR. Când va intra în vigoare

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat că în şedinţa de marţi Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema „Semnarea de către România a Acordului de parteneriat UE-MERCOSUR”, astfel că în urma acestei semnături, acordul va intra în vigoare efectiv de la 1 mai, provizoriu, iar MAE şi Ministerul Economiei vor elabora proiectul legii de ratificare, care va fi trimis Parlamentului. Ea admis că Ministerul Agriculturii a dat un aviz negativ pe acest Memorandum iar ministerul Justiţiei, aviz pozitiv cu observaţii. Dogioiu a mai spus că neratificarea unui acord de către Parlamentul României înseamnă o eliminare a acordului respectiv.

„A fost aprobat memorandumul cu tema «Semnarea de către România a Acordului de parteneriat UE-MERCOSUR», dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de-o parte, şi Piaţa Comună a Sudului, Republica Argentina, Republica Federativă a Braziliei, Republica Paraguay şi Republica Orientală a Uruguay, pe de altă parte. Practic, Memorandumul prevede aprobarea semnării de către România, în nume naţional, a acordului de parteneriat UE-MERCOSUR, în contextul în care respectivul acord a fost deschis spre semnare de către statele membre, cu posibilitatea asemnării la 25 martie şi respectiv 1 aprilie 2026”, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Ioana Dogioiu a arătat că, odată semnat acest acord în nume naţional, urmează să fie parcurse procedurile de ratificare în plan naţional, iar MAE împreună cu Ministerul Economiei vor elabora proiectul legii de ratificare, care va fi supus aprobării Parlamentului României.

Dogioiu a menţionat că acest memorandum face ca acordul să intre în vigoare efectiv provizoriu, de la 1 mai, cu toate clauzele lui, inclusiv cu elementele de Regulament, prin care se acordă acea protecţie pentru producătorii interni, pentru a nu mai fi aşteptat momentul ratificării, respectiv momentul CJUE.

„Deci, în urma acestei semnături, acordul va intra în vigoare efectiv de la 1 mai, dar o intrare în vigoare provizorie”, a explicat Ioana Dogioiu.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a fost întrebat dacă există măsuri pentru protejarea fermierilor sau a agricultorilor români, prin acest Acord.

„Este vorba de existenţa unui regulament care include un mecanism de salvagardare, care poate intra în vigoare încă din perioada de aplicare provizorie, adică cea care începe de la 1 mai.

Pieţele produselor agricole sensibile sunt monitorizate în permanenţă de Comisia Europeană, în ceea ce priveşte tendinţele importurilor şi exporturilor, producţia şi evoluţia preţurilor, evaluarea rapida situaţiei pieţii, pe baza acestei monitorizări.

Furnizarea de către Comisia Europeană către Consiliu şi către Parlamentul European a unui raport de monitorizare, la cel puţin fiecare şase luni, pentru a evalua impactul importurilor, inclusiv asupra uneia sau mai multor state membre ale UE. Iniţierea rapidă inclusiv la solicitarea unui singur stat membru sau oricărei persoane juridice sau asociaţii care acţionează în numele industriei UE active în sectorul în cauză. Iniţierea rapidă a unei anchete în cazul în care există suficiente dovezi, la prima vedere, cel puţin, în privinţa unor distorsiuni pe piaţă. Impunerea de măsuri rapide, măsuri de salvgardare provizorii în termen de maximum 21 de zile, în cazul unei creşteri de peste 5% faţă de anul precedent a importurilor, în condiţii preferenţiale sau unei scăderi de peste 5% faţă de anul precedent a preţului mediu de import pentru un anumit produs din Mercosur.

Finalizarea oricărei anchete privind măsurile de salvgardare cât mai rapid posibil, cu scopul de a lua o decizie finală, în termen de maximum 4 luni. Impunerea de măsuri de salvgardare adecvate, pe o durată maximă de 4 ani, inclusiv în perioada de aplicare provizorii, atunci când dovezile arată că importurile preferenţiale din Mercosur cauzează sau ameninţă să cauzeze prejudicii grave industriei UE, inclusiv în cazul în care aceasta poate fi concentrată geografic într-unul sau mai multe state membre UE. Acesta este regulamentul privind mecanismul de salvgardare, cu condiţiile lui, care se aplică şi în această perioadă provizorie de aplicare”, a menţionat Ioana Dogioiu.

Ea a mai spus că ministrul Agriculturii a avizat negativ acest memorandum.

„Domnul ministru a participat la şedinţa de guvern, avizul ministerului a fost negativ, avizul Ministerului justiţie a fost pozitiv cu observaţii. Domnul ministru Barbu nu a luat cuvântul în şedinţa de Guvern, deci nu am alte detalii a vă oferi”, a completat aceasta.

Despre acuzaţiile că memorandumul a fost ţinut la secret, Ioana Dogioiu a menţionat că este un memorandum de semnare a unui document.

„Sigur, a existat o anumită celeritate. Acordul era cunoscut, nu este secret, putea fi consultat de oricine. Este un memorandum care prevede aprobarea semnării, pentru a se putea trece rapid la semnare înainte de aprilie. Nu văd ce a fost secret, câtă vreme memorandumul e cunoscut, acordul e cunoscut. Memorandumul este o aprobare a semnării”, a arătat Dogioiu.

Despre ratificarea de către România a acestui acord, Ioana Dogioiu a menţionat că, imediat ce acordul va fi semnat, Ministerul de Externe şi Ministerul Economiei vor proceda la elaborarea legii de ratificare care va fi supusă aprobării Parlamentului României, cât de curând cu putinţă.

Despre efectele pe care le ar produce un vot negativ în Parlament, purtătorul de cuvânt al Guvernului a spus: „Neratificarea unui acord de către Parlamentul României sigur că este o eliminare a acordului respectiv. De aceea se şi numeşte o intrare provizorie în aplicare acestui acord de la 1 mai sub rezerva acestor ratificări şi vom vedea ce se va întâmpla. Un acord care nu este ratificat de Parlamentul României nu are cum să rămână în vigoare”, a menţionat Dogioiu, precizând că se referă la acordul Mercosur şi toate clauzele lui.

Despre avizul negativ al Ministerului Agriculturii, Ioana Dogioiu a menţionat că România a avut o poziţie absolut consecventă din acest punct de vedere, încă de la Consiliul Uniunii Europene care a decis semnarea acestui acord.

„Dacă avizul Ministerului Agriculturii nu este un aviz conform, ca în cazul majorităţii actelor normative, prin urmare, decizia a fost luată prin memorandum de guvern”, a spus ea.

