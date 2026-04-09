Guvernul a aprobat OUG pentru înființarea rețelei de date pentru monitorizarea fermelor din România. Când devine operațională

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, ordonanța de urgență privind înființarea Rețelei de date referitoare la durabilitatea agricolă (RDDA), un nou sistem care va monitoriza în detaliu activitatea fermelor din România. Actul normativ prevede dezvoltarea unui sistem informatic integrat, interoperabil cu bazele de date agricole existente, precum și consolidarea structurii instituționale din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

ACTUALIZARE 14:35 Prin această ordonanță, actuala Rețea de Informații Contabile Agricole (RICA) este transformată în RDDA, pentru a integra nu doar indicatori economici, ci și date privind impactul asupra mediului și dimensiunea socială a activității agricole.

Măsura vine în contextul obiectivelor europene legate de Pactul verde, strategia „De la fermă la consumator”, biodiversitate și neutralitate climatică până în 2050. Adoptarea în regim de urgență a fost necesară pentru respectarea obligațiilor asumate de România la nivel european.

Comisia Europeană a transferat deja aproximativ 2,57 milioane de euro pentru implementarea sistemului, care trebuie să devină operațional din 2027.

Bugetul total estimat pentru perioada 2024-2027 este de aproximativ 3,5 milioane de euro, din care peste 2,5 milioane provin din fonduri europene, iar restul reprezintă cofinanțare națională.

Banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea sistemului informatic, echipamente IT, personal suplimentar și stimulente pentru fermieri.

Noua rețea va permite o analiză mai complexă a sectorului agricol și va sta la baza unor politici mai eficiente, a unor servicii de consiliere îmbunătățite pentru fermieri și a creșterii transparenței în domeniu.

Știrea inițială

Guvernul se reunește joi, de la ora 10:30, iar pe agenda ședinței se află un proiect de ordonanță de urgență pentru înființarea Rețelei de date privind durabilitatea agricolă (RDDA), un sistem care vizează monitorizarea mai detaliată a fermelor din România. Proiectul face parte din eforturile de adaptare a agriculturii românești la noile cerințe europene privind protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice.

Potrivit documentelor oficiale, noua rețea ar urma să înlocuiască actualul sistem de colectare a datelor contabile din agricultură (RICA), prin abrogarea OG nr. 67/2004.

Spre deosebire de vechiul mecanism, RDDA va aduna nu doar informații economice, ci și date sociale și de mediu, pentru a oferi o imagine mai clară asupra sustenabilității fermelor din România.

Inițiativa vine în contextul obiectivelor asumate la nivelul Uniunii Europene, care vizează, printre altele, reducerea utilizării pesticidelor și îngrășămintelor, extinderea agriculturii ecologice și protejarea biodiversității.

Practic, autoritățile vor să știe mai exact cum se aliniază fermele din România la aceste ținte și unde sunt necesare ajustări.

România a primit deja finanțare pentru implementarea acestui sistem, aproape 13 milioane de lei, bani destinați dezvoltării infrastructurii informatice și instituționale.

Conform planului transmis Comisiei Europene, aplicația informatică ar trebui finalizată și testată până în 2026, astfel încât, din 2027, sistemul să devină funcțional. De atunci, autoritățile vor trebui să trimită anual mii de raportări complete către Bruxelles.

Ce alte proiecte sunt pe masa Guvernului

Pe lângă acest proiect, Executivul are în discuție și alte acte normative cu impact administrativ și bugetar.

Pe agenda ședinței se află:

un proiect de hotărâre de guvern pentru modificarea organizării și funcționării Ministerului Energiei, prin ajustarea unui articol din actul normativ care reglementează activitatea instituției;

un proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

stabilirea contribuției anuale a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat;

un memorandum, în primă lectură, pentru suplimentarea cu 600 de posturi a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, finanțate din Fondul Social European;

o informare privind stadiul țintelor și jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, aflate în responsabilitatea Ministerului Energiei.

Editor : A.D.