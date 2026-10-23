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Guvernul a aprobat primirea a 1,1 milioane de doze de vaccin pentru oi și capre, din partea Comisiei Europene, pentru combaterea pestei

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Transport de ovine
Sursa foto: GettyImage
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Executivul a aprobat vineri o hotărâre prin care statul român acceptă o donaţie din partea Comisiei Europene constând în vaccinuri împotriva pestei micilor rumegătoare (PMR) şi variolei la ovine şi caprine (VOC), precum şi transmiterea acestora în administrarea ANSVSA, în vederea implementării campaniei de vaccinare la nivel naţional. 

„Donaţia constă în 1.100.000 de doze de vaccin, în valoare de 1.312.135 lei, din care 300.000 de doze Pestevac, vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare (PMR) şi 800.000 de doze Jovivac, vaccin împotriva variolei ovine şi caprine (VOC). Deoarece valoarea de piaţă a donaţiei depăşeşte pragul de 500.000 de lei, prevăzut de Codul administrativ, a fost necesară adoptarea unei hotărâri de guvern”, precizează Executivul. 

Comisia Europeană a activat rezervele strategice de vaccinuri, la solicitarea autorităţilor române, deoarece pe teritoriul României evoluează infecţia cu virusul pestei micilor rumegătoare şi variola ovină şi caprină, boli care afectează sănătatea animalelor şi generează riscuri epidemiologice şi economice. 

Potrivit deciziilor CE, circulaţia ovinelor şi caprinelor vii către alte state membre şi ţări terţe este restricţionată până la 31 decembrie 2026. Restricţiile afectează schimburile comerciale şi generează pierderi economice pentru crescătorii de ovine şi caprine. 

Vaccinarea este considerată o măsură necesară pentru controlul şi eradicarea bolilor, stabilizarea situaţiei epidemiologice şi crearea condiţiilor pentru ridicarea progresivă a restricţiilor. 

Vaccinarea se va realiza în baza Planului oficial de vaccinare al României, transmis Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene şi va  începe imediat după ce toate vaccinurile vor ajunge în ţară. 

Editor : A.C.

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