Fermierii sunt nemulțumiți după ce Guvernul a decis să pună impozit pe solarii și sere, anunță Digi24. Acestea nu vor mai fi scutite de taxe începând de anul viitor. La un simplu calcul, femierii au de plătit mii de lei în plus, bani pe care, cel mai probabil, îi vor lua de la clienții care le cumpără produsele.

Fermierii spun că pe lângă avalanșa de scumpiri și problemele cauzate de vremea rea, acum s-au trezit că trebuie să plătească și impozit pe solarii. Mai exact, un legumicultor din Dolj va avea de plătit în plus 13.000 de lei pe an, pentru cele cinci solarii pe care le deține în localitatea Șimnicul de Sus.

„Eu consider că este o greșeală, consider că această lege - dacă intră în vigoare - va aduce și mai puțini bani la buget, pentru că va însemna falimentul a foarte mulți legumicultori. Deja trec printr un an foarte dificil și sunt pe muchie de cuțit. Totul va însemna mai puține taxe colectate. Noi plătim 21% TVA, energie, împrumuturi, există și prețul crescut la motorină, iar dacă se va introduce această taxă vom plăti impozit mai mare”, spune fermierul.

„Nu ne mai alegem cu absolut cu nimic, pentru că taxele la anul se măresc și pentru mașini, și pentru case. Dacă mai pun impozit și pe solarii vom fi terminați. Suntem nevoiți să dărâmăm solariile - altă soluție nu există, dacă ne pun impozit pe solarii”, se plânge un alt fermier.

„Se va renunța la mult din suprafață. Dacă veți veni pe aici peste cinci ani de zile, nu veți mai vedea ce e acum. Jumătate din ce e acum va dispărea”, avertizează un altul.

Taxa pe solarii vine în contextul în care de la 1 ianuarie vor crește și impozitele locale. În cazul locuințelor se majorează cu 75%, iar impozitul pe mașini se dublează în multe cazuri. În aceste condiții mulți dintre ei riscă să dea faliment. În plus, noile taxe se vor vedea și în prețul de la raft.

„Va trebui să majorăm prețul legumelor - pentru că trebuie să scoatem de undeva acești bani. Deja oamenii nu mai au de unde să plătească prețul în plus, iar ușor, ușor, singura soluție va fi să renunțăm”, mărturisește fermierul din Dolj.

„Aceste taxe si impozite vor fi un dezastru în primul rând pentru fermierii mici și mijlocii. Vor închide, vor pleca în străinătate, pentru că au nevoie de venituri să își întrețină familia. Se cer produse autohtone de calitate, dar fără ca acești oameni să fie susținuți”, a declarat Cornel Stroescu, fondator, Stroescu Co, fermier din Mehedinți.

Măsura va intra în vigoare de la 1 ianuarie și face parte din pachetul doi de măsuri fiscale adoptat de Parlament pentru reducerea deficitului bugetar.

Editor : C.A.