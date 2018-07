Ideea exotică a unui oltean după ce s-a îmbolnăvit de diabet

Roşii cultivă toată lumea în judetul Olt. Rodii însă nimeni. Aşa a gândit un legumicultor oltean care experimentează culturi de fructe exotice. Şi nu a încercat doar cu rodii. Are portocale, mango, pomelo, kiwi şi fructul pasiunii. Pănă acum doar rodiile au.. rodit, dar omul are speranţe mari. Vrea să facă în viitor o afacere din fructe exotice cultivate în ţară.

Marius Delcea are 38 de ani şi până acum a cultivat doar legume româneşti. A început să planteze rodii dintr-o întâmplare: în urmă cu trei ani a fost diagnosticat cu diabet, iar medicii i-au recomandat să mănânce rodii.

Marius Delcea: „A fost o curiozitate la început cu rodiile să vedem dacă răsar, dacă le merge clima, şi pe urmă, dacă am văzut că cresc şi chiar se dezvoltă bine, am început şi cu citrice şi cu mai multe, am încercat să facem dacă tot suntem la ţară să mâncăm fructe sănătoase de la noi"

Acum are 200 de copaci de rodiu şi mulţi alti arbori exotici.

Soţia este cea care îl ajută şi spune că preferă să îngrijească pomii exotici, decât să stea în solarul cu roşii.

Comuna Cilieni din Olt are 3200 de locuitori. 700 dintre ei cultivă roşii.

