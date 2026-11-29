Românii nu vor rămâne fără carne de porc de Sărbători, iar cine induce această teamă o face doar pentru a apăra vechile practici de comercializare a cărnii congelate, ulterior decongelată şi vândută la preţ de carne proaspătă, susţine ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

Potrivit acestuia, noua reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc, respectiv Ordinul comun MADR - ANSVSA - ANPC (nr. 316/1.023/711/2026), care va intra în vigoare pe 19 decembrie, nu blochează aprovizionarea pieţei ci va aduce o claritate mai mare pentru consumatorul român, eliminând frauda privind termenul de valabilitate al produselor comercializate în lanţurile de magazine din România.

„Românii nu vor rămâne fără carne de porc, iar cine induce această teamă o face doar pentru a apăra vechile practici prin care carnea plimbată o săptămână prin Europa sau carnea congelată, apoi decongelată şi reambalată, era vândută în România la preţ de carne proaspătă. Nu interzicem nimănui să aducă marfă din import, dar îi obligăm pe toţi să respecte regulile: dacă e carne proaspătă refrigerată, să fie sacrificată de maximum 8 zile; dacă o aduci congelată, o vinzi congelată, nu o decongelezi ca să păcăleşti consumatorul la vitrină. Fermierii şi abatoarele din România au capacitatea să livreze zilnic carne proaspătă în 24-48 de ore, iar datoria noastră este să protejăm atât sănătatea şi buzunarul românilor, cât şi munca cinstită a crescătorilor noştri”, a transmis ministrul Agriculturii.

Potrivit precizărilor MADR, noua reglementare stabileşte că produsele comercializate sub denumirea de „carne proaspătă de porc refrigerată” trebuie să provină de la animale sacrificate cu maximum opt zile înainte.

„Facem ordine în etichetare şi în respectarea lanţului termic Ordinul comun MADR - ANSVSA - ANPC (nr. 316/1.023/711/2026) nu blochează aprovizionarea pieţei cu carne de porc, ci scoate din circuitul comercial loturile vechi sau neconforme, care erau vândute în mod înşelător drept marfă proaspătă. Actul normativ stabileşte o regulă elementară de bun-simţ comercial şi sanitar-veterinar: produsul comercializat la raft sau la vitrina asistată sub denumirea de `carne proaspătă de porc refrigerată` trebuie să fie realmente proaspăt, adică să provină de la animale sacrificate cu maximum 8 zile înainte”, se arată în comunicatul ministerului.

Carnea de porc provenită din importuri congelate nu este interzisă la comercializare, însă trebuie vândută în starea în care a fost livrată, respectiv congelată, cu data congelării şi termenul de valabilitate înscrise pe etichetă, sau poate fi destinată unităţilor de procesare. Ordinul interzice reintroducerea în circuitul de vânzare refrigerată a cărnii care a fost congelată anterior, inclusiv după decongelare, tranşare sau reambalare.

Reprezentanţii Ministerului Agriculturii susţin că termenul de opt zile nu limitează la una sau două zile perioada în care consumatorii pot folosi carnea, întrucât produsele provenite din lanţul naţional ajung rapid la raft, în 24-48 de ore de la sacrificare.

„Afirmaţia potrivit căreia termenul de 8 zile de la sacrificare ar lăsa consumatorului doar una sau două zile pentru preparare ignoră realitatea tehnologică a abatoarelor şi a fluxurilor logistice interne. Pe circuitul naţional (fermă - abator - unitate de tranşare - magazin), răcirea carcasei, tranşarea şi livrarea în lanţ frigorific durează între 24 şi 48 de ore. Prin urmare, carnea de porc provenită din fermele şi abatoarele româneşti ajunge în vitrinele magazinelor cu 6-7 zile reale de valabilitate, interval mai mult decât suficient atât pentru comercializare, cât şi pentru consumul casnic, în condiţiile unei viteze optime de rotaţie a stocurilor", subliniază MADR în comunicat.

Potrivit sursei citate, majoritatea lanţurilor de retail modern au dezvoltat deja programe proprii menite să promoveze lanţul scurt de aprovizionare şi trasabilitatea cărnii autohtone, demersuri aflate în deplină concordanţă cu măsurile şi strategiile Uniunii Europene de susţinere a filierelor scurte agroalimentare. "Aceste fluxuri funcţionează zilnic şi demonstrează că aprovizionarea rapidă de la abator la raft este pe deplin realizabilă", au mai transmis reprezentanţii MADR.

Aceştia consideră că noile prevederi vor încuraja reducerea risipei alimentare şi vor contribui la asigurarea calităţii şi siguranţei produselor comercializate.

„Reglementarea răspunde direct necesităţii de a elimina practicile prin care loturi de carne cu vechime ridicată sau congelată erau decongelate, reambalate şi reetichetate în unităţile de tranşare, prelungindu-li-se artificial termenul de valabilitate. Totodată, un termen clar de 8 zile de la sacrificare descurajează blocarea depozitelor cu marfă refrigerată adusă de la mii de kilometri şi determină comercianţii să îşi calibreze comenzi predictibile, pe fluxuri scurte, reducând astfel risipa alimentară şi garantând calitatea organoleptică şi siguranţa microbiologică a produsului", se mai arată în precizările ministerului.

Asociaţia Naţională a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR) şi Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR) au avertizat recent asupra unor sincope în aprovizionarea cu carne de porc de Sărbători ca urmare a efectelor legislaţiei privind comercializarea cărnii de porc care se va aplica din 19 decembrie.

Reprezentanţii celor două organizaţii afirmă că reglementarea a fost adoptată fără consultări, publicată în Monitorul Oficial la doar două zile după ce textul a fost postat public, nu include dispoziţii tranzitorii referitoare la stocuri sau la contractele aflate în derulare şi va deveni aplicabilă în ajunul Ignatului, producând efecte imediate pentru consumatori în perioada Crăciun - Anul Nou.

Astfel, începând cu 19 decembrie, carnea proaspătă de porc va putea fi comercializată în cel mult 8 zile de la sacrificare. În acest mod, statul - şi nu producătorul ca până acum - stabileşte în mod arbitrar, termenul în care produsul trebuie să parcurgă toate etapele: tranşare, procesare, transport, distribuţie pe raft, comercializare şi consum. În opiniile exprimate de toţi participanţii la lanţul comercial, acest lucru pare aproape imposibil de respectat, se arată în comunicatul celor două organizaţii.

„Această restricţie generează riscuri majore în condiţiile în care, potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) în noiembrie 2026, "în prezent, acoperirea consumului de carne de porc din producţia internă este de 50%, România fiind dependentă de importuri în proporţie de 50%". Pe fondul acestei dependenţe şi al termenelor logistice impuse de lanţul de aprovizionare, în piaţă există un grad maxim de alarmare în vederea onorării contractelor aflate în derulare, demersurile operatorilor economici vizând evitarea unei penurii de carne de porc în perioada Sărbătorilor", au avertizat reprezentanţii comercianţilor.

În acest sens, aceştia au solicitat autorităţilor care au emis Ordinul respectiv organizarea în timp util a unor întâlniri cu participarea reprezentanţilor întregului lanţ de producţie şi procesare a cărnii de porc, în care să fie clarificată modalitatea de aplicare a acestui ordin, prin care să se confirme şi evitarea apariţiei unor posibile blocaje sau altor riscuri colaterale în desfăşurarea operaţiunilor comerciale.

Editor : A.P.