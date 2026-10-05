Ministrul Agriculturii anunţă măsuri în Portul Constanţa pentru fluidizarea exporturilor de cereale româneşti

Ordinul ministrului Transporturilor privind regimul de acceptanţă a trenurilor de marfă în staţiile care deservesc Portul Constanţa ar putea fi modificat pentru fluidizarea exporturilor de cereale româneşti, a anunţat luni ministrul Agriculturii, Tanczos Barna.

„În această dimineaţă, împreună cu ministrul transporturilor, Radu Miruţă, şi alături de reprezentanţii companiilor feroviare şi ai administraţiei Portului Constanţa, am avut o întâlnire cu asociaţiile reprezentative ale fermierilor din sectorul vegetal, pentru a găsi soluţii la dificultăţile logistice legate de exportul cerealelor româneşti. Aşa cum am declarat zilele trecute, inclusiv în presa internaţională, prioritatea noastră este să le asigurăm fermierilor români capacitatea de transport şi logistica necesare pentru ca mărfurile lor să ajungă cât mai eficient la export”, a scris Tanczos Barna luni, într-un mesaj pe Facebook.

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Potrivit sursei citate, discuţiile s-au concentrat pe eliminarea blocajelor administrative şi a punctelor de congestie din fluxurile logistice, pentru a îmbunătăţi organizarea transporturilor şi a facilita exportul mărfurilor agroalimentare româneşti prin Portul Constanţa.

„În urma discuţiilor, am făcut un pas important pentru o mai bună coordonare între administraţia portului, operatorii portuari, transportatorii de mărfuri feroviari şi rutieri şi producători. Pentru eficientizarea fluxurilor logistice, am convenit modificarea Ordinului ministrului transporturilor privind aprobarea Regimului de acceptanţă a trenurilor de marfă în staţiile de cale ferată care deservesc portul maritim Constanţa, în sensul reducerii perioadei de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor, corelată cu o mai bună coordonare a operatorilor care transportă marfa către port, precum şi cu un mecanism mai eficient de sancţionare a celor care nu respectă regulile. Modificările de reglementare necesare vor fi implementate cu celeritate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în perioada imediat următoare”, a transmis ministrul Transporturilor, potrivit Agerpres.

El a a mai scris că discuţiile vor continua şi în perioada următoare, pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru producătorii agricoli români.

Editor : B.P.