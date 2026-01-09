Live TV

Exclusiv Ministrul Agriculturii, critici și acuzații legate de acordul UE-Mercosur. Florin Barbu: „L-am respins de acum 2 săptămâni”

Data actualizării: Data publicării:
florin barbu face declaratii
Florin Barbu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a declarat, în direct la Digi24, că a respins memorandumul privind aprobarea acordului UE-Mercosur de acum două săptămâni, dar nu a mai primit nicio reacție, nici din partea Ministerului Economiei, nici a Ministerului de Externe.

 

„Mai mult de atât, încă din iulie 2025 am avut o întâlnire la nivel de miniștri cu doamna ministru omolog din Franța, unde am solicitat în consiliul Agrifish și am solicitat Comisiei Europene anumite garanții pentru fermierii români și fermierii în Uniunea Europeană”, a declarat Florin Barbu la Digi24.

„În primul rând, s-a cerut un studiu de impact privind Mercosur pe partea de agricultură și industria alimentară. În al 2-lea rând, am solicitat în consiliul Agrifish dacă tot ceea ce vine din zona de Mercosur respectă standardele care sunt aplicate fermierilor din Uniunea Europeană - aici vorbim în domeniul siguranței alimentare, în domeniul protecției mediului, nivelul de pesticide utilizat. Pentru că România utilizează sub un kilogram pe hectar pesticide, iar în zonele Mercosur între 12 și 15 kilograme pe hectar”, a explicat ministrul Agriculturii.

Florin Barbu a mai spus că „este regretabil că ministerul Economiei, care se ocupă de partea de comerț, nu a făcut o analiză pe partea de carne - vorbim de carnea de pui, carnea de vită, carnea de oaie - să vadă diferența de preț.

Prețurile în zona Mercosur sunt cu 40-50% mai mici față de cele din România - vorbim de fișele de cost ale producătorilor români. Toate aceste lucruri trebuiau analizate și trebuiau puse aceste garanții pentru a proteja fermierii români.”

Ministrul Agriculturii a acuzat Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe pentru faptul că nu au luat în considerare îngrijorările transmise de instituția pe care o conduce, în ceea ce privește acordul UE-Mercosur.

Întrebați Ministerul Economiei dacă a fost luată în considerare respingerea memorandumului de către Ministerul Agriculturii cu date exacte și clare care ar afecta direct producătorii și procesatorii români.

Toate aceste lucruri au fost transpuse și transmise prin respingerea regulamentului nesemnat de către Ministerul Agriculturii.

De acum 2 săptămâni, de când am respins acest acord, nici Ministerul Economiei, nici Ministerul Afacerilor Externe nu a mai solicitat niciun punct de vedere și nicio discuție pe acordul Mercosur”, a subliniat Florin Barbu.

Citește și:

Ursula von der Leyen s-ar putea confrunta cu o moțiune de cenzură după acordul cu Mercosur (Politico)

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
4
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
155mm
5
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
Digi Sport
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Radu Miruţă apără acordul Mercosur: „Astfel de înțelegeri se fac pe date și argumente, nu pe cancan. Se judecă pe cifre, nu pe ţipete”
Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen s-ar putea confrunta cu o moțiune de cenzură după acordul cu Mercosur (Politico)
nicusor dan
Nicușor Dan, despre acordul UE - Mercosur: „România va câștiga noi piețe pentru exporturi. Agricultura noastră este protejată”
Comisia Europeană. Foto Profimedia
În ciuda opoziției Franței, ambasadorii UE au luat decizia preliminară de a aproba acordul cu Mercosur. Poziția României
cereale la recolta in ucraina fotografie facuta de sus
România cere garanții suplimentare pentru fermieri în negocierile UE-Mercosur și viitoarea Politică Agricolă Comună
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin în vizită la Uralvagonzavod, cea mai mare fabrică de tancuri din Rusia
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în...
avion elvetia
Armata Elveției, pentru Digi24: Misiunea de escortare a fost o ocazie...
theodor stolojan la digi24
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am...
Mine terestre
Scandal în Ucraina: 70 de milioane de dolari furați de o companie de...
Ultimele știri
Atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei în Ucraina, modalitatea prin care Putin încearcă să-și reafirme autoritatea: „O acțiune de PR”
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor şi impozitelor locale
Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în largul Africii de Sud
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Fanatik.ro
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9. A fost trasă o linie cât se...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Bolojan anunță investiții record, românii se vaită că nu mai au bani. Care este în realitate situația...
Adevărul
Vacanță cu peripeții. Șocul unor români când au descoperit că nu pot intra în hotelul unde au făcut rezervarea
Playtech
Impozitul auto în 2026: Noua formulă de calcul aduce creșteri masive, iar mașinile hibride pierd avantajele...
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Jafuri în serie cu un Porsche: un român este acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce...
Newsweek
Femeile au o pensie cu 1.500 lei mai mică decât bărbații. Ministrul muncii spune cum reduce această diferență
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...