Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a declarat, în direct la Digi24, că a respins memorandumul privind aprobarea acordului UE-Mercosur de acum două săptămâni, dar nu a mai primit nicio reacție, nici din partea Ministerului Economiei, nici a Ministerului de Externe.

„Mai mult de atât, încă din iulie 2025 am avut o întâlnire la nivel de miniștri cu doamna ministru omolog din Franța, unde am solicitat în consiliul Agrifish și am solicitat Comisiei Europene anumite garanții pentru fermierii români și fermierii în Uniunea Europeană”, a declarat Florin Barbu la Digi24.

„În primul rând, s-a cerut un studiu de impact privind Mercosur pe partea de agricultură și industria alimentară. În al 2-lea rând, am solicitat în consiliul Agrifish dacă tot ceea ce vine din zona de Mercosur respectă standardele care sunt aplicate fermierilor din Uniunea Europeană - aici vorbim în domeniul siguranței alimentare, în domeniul protecției mediului, nivelul de pesticide utilizat. Pentru că România utilizează sub un kilogram pe hectar pesticide, iar în zonele Mercosur între 12 și 15 kilograme pe hectar”, a explicat ministrul Agriculturii.

Florin Barbu a mai spus că „este regretabil că ministerul Economiei, care se ocupă de partea de comerț, nu a făcut o analiză pe partea de carne - vorbim de carnea de pui, carnea de vită, carnea de oaie - să vadă diferența de preț.

Prețurile în zona Mercosur sunt cu 40-50% mai mici față de cele din România - vorbim de fișele de cost ale producătorilor români. Toate aceste lucruri trebuiau analizate și trebuiau puse aceste garanții pentru a proteja fermierii români.”

Ministrul Agriculturii a acuzat Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe pentru faptul că nu au luat în considerare îngrijorările transmise de instituția pe care o conduce, în ceea ce privește acordul UE-Mercosur.

„Întrebați Ministerul Economiei dacă a fost luată în considerare respingerea memorandumului de către Ministerul Agriculturii cu date exacte și clare care ar afecta direct producătorii și procesatorii români.

Toate aceste lucruri au fost transpuse și transmise prin respingerea regulamentului nesemnat de către Ministerul Agriculturii.

De acum 2 săptămâni, de când am respins acest acord, nici Ministerul Economiei, nici Ministerul Afacerilor Externe nu a mai solicitat niciun punct de vedere și nicio discuție pe acordul Mercosur”, a subliniat Florin Barbu.

