Ministrul Agriculturii: „Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă din 2027”

Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă începând din 2027, printr-un mecanism discutat de Ministerul Agriculturii cu Ministerul Finanțelor, a declarat joi ministrul Florin Barbu.

„În momentul de față, costurile sunt foarte mari, dar Ministerul Agriculturii, la rectificarea din noiembrie, trebuie să plătească acciza fermierilor români și vorbim despre diferența din trimestrul doi și trimestrul trei. Deja sunt în discuții la nivelul Ministerului Finanțelor și am avut o discuție pentru a crea un mecanism astfel încât, din 2027, fermierii să poată achiziționa motorină fără acciză, direct de la pompă”, a declarat Florin Barbu la Conferința Națională AGRI4FUTURE.

Potrivit ministrului, un litru de motorină costă în prezent aproximativ 11 lei, iar acciza reprezintă între 2,7 și 3 lei din acest preț. Noul mecanism ar elimina plata inițială a accizei și recuperarea ulterioară a banilor, însă detaliile privind aplicarea măsurii nu au fost încă anunțate.

Florin Barbu a vorbit și despre rambursarea TVA de care beneficiază agricultorii pentru cheltuielile din sectorul vegetal.

„Să nu uităm un lucru: în sectorul vegetal din România, taxarea este inversă la cereale. Asta înseamnă că, pentru tot ceea ce înseamnă utilități, consumul de motorină, utilaje și reparații, statul român rambursează acel TVA către fermierii români. Deci, practic, fermierii beneficiază de plata accizei și de rambursarea TVA-ului la motorină”, a explicat acesta.

Sprijin de aproape 60 de milioane de euro pentru îngrășăminte

Ministerul Agriculturii pregătește și un ajutor de aproximativ 60 de milioane de euro pentru compensarea costurilor cu îngrășămintele utilizate în sectorul vegetal.

Proiectul de hotărâre de Guvern a fost transmis Ministerului Finanțelor. Din suma totală, 29,8 milioane de euro ar urma să provină din fonduri europene, iar alte 30 de milioane de euro, de la bugetul de stat.

„Este hotărârea de Guvern transmisă la Ministerul Finanțelor, prin care venim cu un sprijin pentru compensarea îngrășămintelor utilizate în sectorul vegetal din România. Am luat 29,8 milioane de la Comisia Europeană și, în completare, am venit de la bugetul de stat cu 30 de milioane de euro”, a precizat Florin Barbu.

Editor : A.D.